La modelo Daniella Álvarez sigue adelante a pesar de las adversidades. Su carrera como bailarina no ha parado ya que su nueva prótesis le ha ayudado mucho. Por medio de sus redes sociales, la ex Miss Colombia se mostró bailando Kizomba, un género de Angola, el cual no es nada fácil.

“Cuando hay ganas y pasión por algo se te olvidan las dificultades. Yo hago que mis próstesis bailen con solo pensar que quiero hacerlo y nada me puede detener”, señaló la artista mientras hizo una demostración junto con su compañero Camilo.

A él le agradeció por ayudarle en este paso tan importante en su vida y por darle la confianza: “A mi amigo del alma, gracias por siempre sacarme a bailar y confiar en que podíamos lograrlo”, concluyó en su publicación.

Desde diciembre, Daniella Álvarez tiene su prótesis por lo que poco a poco ha ido demostrando sus dotes en el baile.

NADANDO POR PRIMERA VEZ

Daniella Álvarez está recuperando las actividades cotidianas que llevaba antes de la amputación de su pierna izquierda. El proceso de recuperación ha sido largo, pero eso no evita que esté lista para disfrutar de la vida y pasar los mejores momentos con su pareja, amistades y familia.

En un video de Instagram, la ex Miss Colombia compartió el emotivo momento de su primera vez en el mar luego de atravesar esta situación tan difícil en su vida. Para ella, estos meses no han sido fáciles, pero sentirse nuevamente rodeada del agua y comprobar que podía volver a nadar ha sido completamente satisfactorio.

“¡Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes”, escribió la modelo colombiana en la leyenda de la publicación.

