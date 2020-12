Thalía ha tenido un 2020 imparable pese a la pandemia. No ha dejado de reinventarse a través de su música, redes sociales y negocios. | Fuente: EFE

Thalía ha tenido un 2020 imparable pese a la pandemia y no deja de reinventarse a través de su música, redes sociales, negocios y sueños, como el de abrir una taquería en Nueva York o volver a la actuación. "Me encantaría regresar en algún tipo de formato", dijo.

Han sido muchos los rumores de su regreso a las telenovelas y ella se ha cansado de repetir que eso ha quedado en su pasado, sin embargo, ahora le interesa probar proyectos más acordes a los tiempos actuales como las series.

"Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos", menciona Thalía, de 49 años, quien asegura que se ha negado numerosas veces a que se lleve a cabo alguna bioserie suya.

Lo que sí es claro es que le encanta reinventarse. Como persona y artista, siempre ha buscado salir de su zona de confort para aventurarse y probar nuevas rutas profesionales.

RENOVACIÓN MUSICAL... Y TACOS

Por un lado su imparable producción musical, un espacio en el que le ha tocado renovarse constantemente y que este año explotó al máximo con colaboraciones tan diversas y juveniles como románticas incluyendo un tema con Leslie Shaw.

"Cuando siempre haces lo mismo ya no hay reto, ya no hay 'excitement' (emoción) ni 'sexyness' (sensualidad). A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando", dice convencida.

También disfruta su carrera en solitario y recientemente lanzó un tema navideño sola, y confiesa que está preparando un nuevo disco para el próximo año. ¿Qué le falta hacer a Thalía como mujer de negocios?

"Me falta poner un puesto de tacos, no creas que no se nos ha pasado por la cabeza a mí y a Tommy (Mottola, su marido), acá en Nueva York un mega puesto delicioso con sus taquitos al pastor y sus gringas ¡wow!, eso será en otro capítulo de mi vida", dice la imparable cantante.

LAS CAMPAÑAS DE THALÍA

Thalía, quien no es muy asidua a dar su opinión política, criticó en redes al gobierno actual sobre la manera en la que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, gestionaba la pandemia.

Pese a ello, asegura que su intención no es hablar de política, sino de las cosas que como ser humano le inquietan y por eso también ha formado parte de campañas en contra la violencia de género, por ejemplo.

"Yo hablo de lo que a mí me preocupa pero no de política. Mi bandera es la unión musical, entretener a la gente, pero también es hablar de las cosas que a mí me vibran. También me preocupa como madre de una adolescente su seguridad, obviamente tengo que hablar de eso (violencia contra las mujeres)", señala. (EFE)