Thalía se vuelve viral en redes sociales al perder su peluca en video de TikTok

La cantante mexicana Thalía se ha vuelto viral en las redes sociales después de perder por accidente su peluca mientras bailaba y grababa un video para TikTok, una escena que no pasó desapercibida. Este incidente ha demostrado una vez más que la intérprete de 'Amor a la mexicana' tiene éxito en la música, la actuación y las redes sociales.

Mientras bailaba una coreografía improvisada al ritmo de 'Smooth Operator' de Sade, durante una transmisión en vivo, Thalía sufrió un contratiempo con su peluca, la cual terminó cayéndose frente a cámara y dejándola momentáneamente desconcertada. Sin embargo, como la profesional que es, rápidamente se acercó puso fin al baile y al live.

¿El resultado? Un momento auténtico y cómico que quedó registrado por sus fanáticos y rápidamente se viralizó en redes sociales. Ante ello, la protagonista de 'María Mercedes' y 'Marimar' no perdió la compostura y, más tarde, compartió la hilarante escena en sus redes con el título: "Te querías lucir".

El mundo en línea se encendió. Comentarios y elogios hacia Thalía abarrotaron las redes: "Eres hermosa sin importar la situación", "Tu belleza es innegable", "Con cabellera abundante o no, eres bellísima”, "¡Quién no quisiera tener tu actitud!", "Tu humor es contagioso", "Gracias por siempre hacernos reír", “Me encanta tu sentido del humor”, “Siempre tratando de sacarnos una sonrisa”.

El #ThalíaChallenge

A sus 51 años, Thalía sigue siendo una de las figuras más icónicas en el panorama latino. No solo por sus logros en la música y la actuación, sino también por su dominio en las redes sociales, donde ha acumulado una base de fans de más de 50 millones de seguidores entre Facebook, Instagram y TikTok.

Este incidente con la peluca no es el primero en el que Thalía nos hace reír. Recordemos el famoso #ThalíaChallenge en 2018, cuando nos deleitó con su icónica línea: "¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me sienten?", mientras lucía un traje enterizo de flecos rosa que inspiró el popular reto en redes sociales y la canción 'Me oyen, me escuchan.'