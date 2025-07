'The Big Bang Theory' tendrá un spin-off protagonizado por Stuart, el excéntrico dueño de la tienda de cómics

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El universo de The Big Bang Theory se expande una vez más con la llegada de una nueva serie que ya fue aprobada oficialmente por HBO Max. Se trata de Stuart Fails to Save the Universe (Stuart fracasa al salvar el universo), una comedia que traerá de vuelta a algunos rostros conocidos del programa original como Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie.

De acuerdo con Variety, esta nueva propuesta nace de la colaboración entre Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, productores la franquicia original.

"Estamos emocionados de continuar con el legado de The Big Bang Theory. Al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y el talento narrativo de Chuck Lorre y Bill Prady, así como de Zak Penn, quien ha aportado una nueva perspectiva y una voz distintiva a un equipo creativo ya excepcional", dijo Casey Bloys, CEO de contenido en HBO Max.



La sinopsis del nuevo 'spin-off' de The Big Bang Theory

En esta nueva historia, el protagonista es Stuart Bloom, el excéntrico dueño de la tienda de cómics, quien por accidente "desata un caos multiversal" que lo arrastra a una aventura tan absurda como inesperada.



"El dueño de la tienda de cómics, Stuart Bloom (Sussman), tiene la tarea de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un Armagedón multiversal", se lee al inicio de la sinopsis.

"Stuart contará con la ayuda de su novia Denise (Lapkus), su amigo geólogo Bert (Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (Bowie). En el camino, se encontrarán con versiones alternas de personajes que ya conocemos de The Big Bang Theory. Como sugiere el título, las cosas no salen bien".



La nueva serie tendrá un estilo visual distinto al de The Big Bang Theory

Para Chuck Lorre, quien también estuvo al mando de Two and a Half Men, esta nueva serie representa un desafío creativo para su trayectoria. "Quería hacer algo radical que me sacara de mi zona de confort. Algo que los personajes de The Big Bang Theory habrían amado, odiado y discutido" comentó.

Lorre adelantó que la serie tendrá un nuevo enfoque visual, muy distinto al que los fans de la franquicia están acostumbrados.

"Hay muchos efectos especiales por computadora (CGI)," reveló. "Hay muchos elementos técnicos que, para mí en mi carrera, una gran producción era dos personas sentadas en un sofá tomando café. Esto es diferente. Esto intenta incorporar ese mundo de la ciencia ficción/fantasía en una comedia. Y estoy completamente fuera de mi elemento, que es justo lo que quería. Esperaba hacer algo con lo que no tenía experiencia. Tal vez pueda aprender en el camino", precisó.

Stuart Fails to Save the Universe se convierte así en la cuarta serie dentro del universo expandido de The Big Bang Theory. A la serie principal, que tuvo 12 exitosas temporadas en CBS, se sumó Young Sheldon, que concluyó en mayo de 2024 tras siete temporadas. Luego llegó Georgie & Mandy’s First Marriage, estrenada el 17 de octubre de 2024.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis