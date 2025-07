'Chespirito: Sin querer queriendo': quién es la actriz peruana que participa en la serie y qué personaje interpreta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La serie Chespirito: Sin querer queriendo no solo ha dado exposición a nuevos talentos del cine y la televisión mexicana, sino que también ha abierto espacio a artistas de otros países de la región; entre ellos, a la peruana Hany Portocarrero, quien encarna a una reconocida actriz mexicana en la serie de HBO Max.

La producción toma el nombre de una de las frases más emblemáticas de El Chavo del 8, uno de los personajes del amplio universo de Chespirito. De hecho, la serie cuenta con el aval y la participación de los actores originales de la vecindad, además de Roberto Gómez Fernández, el hijo del recordado escritor y humorista.

¿A quién interpreta la actriz peruana Hany Portocarrero en la serie de Chespirito?

La participación de Hany Portocarrero se da en los episodios 6 y 7 de Chespirito: Sin querer queriendo. La peruana tuvo el "el honor" de encarnar a la actriz y cantante Lucía Méndez, ícono de la televisión y el cine mexicano en los años 70 y 80.

"Me encanta representar al Perú en esta historia tan bonita. Estoy feliz”, dijo la actriz en declaraciones recogidas por Expreso. "Perú presente en la serie más esperada de toda Latinoamérica y la serie más esperada de mi vida", añadió.

¿Quién es Hany Portocarrero, la actriz peruana que aparece en Chespirito: Sin querer queriendo?

Hany Portocarrero actuó en telenovelas como Mujer de nadie y Cabo. En una entrevista con la revista Personaje, contó que creció viendo televisión mexicana, especialmente producciones de Televisa. "Mi única ventana al mundo era la televisión, y en Perú se ve mucho contenido mexicano. Así nació mi amor por el arte y por la actuación. Aunque en ese momento parecía un sueño lejano", comentó.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Ciencias Políticas y Administración. Luego decidió cambiar de rumbo y optó por Artes Escénicas, carrera que cursó durante cinco años en Perú. Más adelante, se formó en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, en México.

"La sociedad muchas veces te dice que si no estudias una carrera universitaria, no lograrás nada. Pero creo que es de valientes luchar por lo que realmente quieres", expresó.

Además, señaló que desde muy joven buscó crear sus propias oportunidades.

"A los 17 o 18 años empecé a trabajar como modelo y usé ese ingreso para fundar una empresa de animación infantil. Ahí comencé a desarrollarme como animadora y conductora. Tuve esa empresa por diez años, y me ayudó mucho a ganar confianza. Aunque no trabajaba aún en televisión, ya estaba haciendo algo que me gustaba y podía vivir de ello", contó.

Entre la conducción y la actuación

Hany Portocarrero dijo que su formación como actriz le ha servido también para la desenvolverse en la conducción de programas televisivos y eventos.

"La actuación te da herramientas como la improvisación, algo muy útil cuando conduces. A veces las cosas no salen como esperas, y necesitas resolver en vivo. Esa práctica me ha ayudado mucho. La conducción nació como una forma de sobrevivir. Necesitaba ingresos y fundé mi empresa de eventos. Gracias a eso, terminé teniendo un programa, algo que siempre soñé", expresó.

Es así que se describe como una mujer trabajadora, que luchó por salir adelante antes de cumplir la mayoría de edad.

"Mis orígenes fueron humildes. Desde los 17 años empecé a trabajar y a buscar oportunidades fuera del Perú. Siempre he trabajado de forma honesta y sin instalarme en una zona de confort. Me gusta interpretar diferentes personajes. Aunque al inicio no siempre puedes elegir los papeles que te tocan, quiero demostrar que estoy preparada. Solo espero que lleguen más oportunidades", concluyo.

