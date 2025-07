“La luna, París, tú y yo”: Christian Thorsen y su pareja celebran su amor con romántico viaje

La pareja compartió románticas postales desde la Torre Eiffel y enternecieron a sus seguidores en redes sociales.

El actor peruano Christian Thorsen y su pareja Alejandra Castillo viven un momento especial y decidieron celebrarlo con un viaje inolvidable a París, la ciudad del amor. La pareja compartió en Instagram una serie de fotografías juntos desde la icónica Torre Eiffel, luciendo sonrientes y enamorados.

En la publicación, acompañada de imágenes, Castillo escribió un mensaje que ha conmovido a sus seguidores: “Tú y yo, la luna, París… Qué lindo viaje a tu lado. Gracias por tanto, mi amor”. A lo que él respondió: “Nada más bello que cualquier lugar contigo. Love you”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Fans y colegas del actor felicitaron a la pareja por este momento especial, destacando la alegría de ver a Thorsen disfrutando de la vida y el amor. “Que tengan muchos platanitos”, se lee en uno de ellos haciendo referencia a su recordado personaje de 'El Platanazo'. “Te ves bien con ella”, “Que bueno verte feliz”, “Afortunado de tenerse”, entre otros.

La relación entre Christian y Alejandra ha sido recibida con cariño por el público.

¿Quién es Alejandra Castillo?

Aunque la relación entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo comenzó a inicios de este año, fue solo en los últimos meses que ambos decidieron compartir públicamente fotos y mensajes románticos.

Más allá del amor, la pareja también ha emprendido un proyecto juntos. Se trata de una empresa inmobiliaria bautizada como Thor&Cast, que une los apellidos de ambos. "¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!", se puede leer en una de las publicaciones de Castillo al lado del actor.

La lucha de Christian Thorsen contra el cáncer de próstata

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Christian Thorsen contó cómo la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. "Yo no sabía qué hacer", dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

"Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida", contó. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, Christian Thorsen se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

Se trata de la terapia de muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico y tener una mejor calidad de vida: "Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos", comentó.