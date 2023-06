Michael Shannon no está contento con su papel en 'The Flash': "No fue satisfactorio para mí como actor"

El jueves 15 de junio llegará a los cines la película “The Flash” y tiene como protagonista a Ezra Miller. Así como en otras cintas, la nueva ,de DC también ingresó a la realidad alternativa porque resulta rentable, sin embargo, hay un actor que no está satisfecho con el rol que interpreta.

Michael Shannon se pone en la piel del General Zod. Ya le había dado vida en ‘El hombre de acero’, de Zack Snyder, pero esta vez, volvió a “The Flash” y contó cómo fue su experiencia.

“No voy a mentir, no fue completamente satisfactorio para mí como actor. Estas películas de multiversos son como alguien jugando con figuras de acción. Es como 'Aquí está esta persona. Aquí está esta otra. ¡Y están luchando!'. No es exactamente la situación de estudio profundo de personajes que, honestamente, sentí que era 'El hombre de acero'. Que la gente piense que eso sea una locura o no, ni siquiera me importa. Realmente sentí que 'El hombre de acero' fue una historia bastante sofisticada. Siento que 'The Flash' también lo es, pero no es la historia de Zod. Básicamente, estoy ahí para suponer un desafío”, dijo para Collider.

Después de ver “The Flash”, Michael Shannon confesó que en ‘El hombre de acero” tenía un personaje más completo, sin embargo, en la reciente cinta, solo fue una excusa para poner en aprietos a Barry, el alter ego de The Flash.

“Es muy loco. Nunca pensé que sería una figura de acción. Nunca imaginé algo así para mí. No puedo llevarme todo el crédito porque la figura de acción no soy yo. Es el General Zod. Sería extraño que tuviese mi propia figura de acción de Michael Shannon”, agregó.

Ezra Miller reaparece en el preestreno de 'The Flash'

'The Flash' llega esta semana a los cines luego de largos meses de retrasos, incertidumbres y diversos escándalos protagonizados por Ezra Miller, el protagonista de la esperada película. En los últimos años, el actor se ha visto involucrado en numerosos delitos y problemas legales, que puso en riesgo su participación y la realización del proyecto dirigido por Andy Muschietti.

Sin embargo, parece que todo se ha encaminado y ha llegado a buen puerto tras su reaparición en el preestreno de la cinta. Después de los escándalos que lo llevaron a acaparar varios titulares, Miller ha expresado públicamente su agradecimiento a las personas que lo apoyaron en sus momentos difíciles.

"Quiero agradecerles por su gracia, por su conocimiento y por el cuidado en el contexto de mi vida. Y por saber llevar este momento a buen término", dijo el actor a Variety en referencia a las diferentes personalidades de DC y Warner Bros. que han confiado en él para continuar con el proyecto.

El evento se llevó a cabo el 12 de junio en Los Ángeles y sería el único compromiso publicitario de Miller para la película. Como ya es costumbre, varias estrellas de Hollywood caminaron sobre la alfombra roja, aunque los organizadores no permitieron las típicas entrevistas. Ezra Miller recibió una calurosa bienvenida, mientras era presentado por el director Andy Muschietti, a quien Miller le dedicó también palabras de agradecimiento.

"Te amo, maestro. Creo que eres increíble y creo que tu trabajo es monumental".

'The Flash' ha generado gran expectativa por la presencia de dos icónicas versiones del superhéroe Batman, la de Michael Keaton y la de Ben Affleck. Además, llama la atención la aparición de la nueva Supergirl, los rumores de varios cameos sorpresa y la posibilidad de que 'The Flash' abra las puertas al nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran.