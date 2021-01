El actor chileno Pedro Pascal se convierte en la “estrella más popular del mundo”, según IMDb. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Christian Monterrosa

El ascenso de Pedro Pascal ha sido meteórico desde el 2014. Su paso en "Game of Thrones" le permitió fichar con Netflix para "Narcos" y de allí dio el gran salto al protagonizar “The Mandalorian” para Disney Plus. También ha aparecido en las cintas "Kingsman: The Golden Circle" y “Wonder Woman 1984”. Por todos estos logros, se convirtió en la “estrella más popular del mundo” según IMDb.

El portal sobre la industria cinematográfica se basó en los números de búsqueda de su perfil, que creció de manera exponencial en estos últimos meses, para otorgarle dicho título al actor chileno.



Tras el éxito de “The Mandalorian”, cuya segunda temporada recientemente se estrenó en Disney Plus, la popularidad de Pedro Pascal fue en aumento. Como se recuerda, ya se confirmó una tercera entrega.

Esta p roducción pertenece al universo de "Star Wars" y trata sobre un guerrero que emerge después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden.

Desde IMDb señalan que su medidor “clasifica quién está actualmente en tendencia en línea según las visitas al perfil. Durante las últimas semanas, la actriz de "Gambito de dama" Anya Taylor-Joy se ha aferrado al primer lugar, pero en este punto, Pascal se ha hecho cargo y está oficialmente etiquetado como la estrella más vista”.

Cabe resaltar que Pedro Pascal se hizo popular por su gran interpretación como Oberyn Martell en “Game of Thrones”. Previo a ello, tuvo apariciones en series como “CSI: Crime Scene Investigation”, “Law & Order: Special Victims Unit” y “The Mentalist”.

CELEBRIDADES POPULARES SEGÚN IMDB

1. Pedro Pascal

2. Anya Taylor-Joy

3. Taylor Momsen

4. Gina Carano

5. Gal Gadot

6. Jon Favreau

7. Katee Sackhoff

8. Thomas Brodie-Sangster

9. Peter Billingsley

10. Lauren Swickard

En el lista también aparecen otras reconocidas estrellas como George Clooney, Zooey Deschanel, Felicity Jones, Elliot Page, Tom Hanks, Emilia Clarke y Chris Pine.

