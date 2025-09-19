Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras dos años de relación

Monica Bellucci y Tim Burton durante la alfombra roja de la película 'María Callas: Letters and Memoirs' en el Festival de cine de San Sebastián, 26 de septiembre 2024.
Monica Bellucci y Tim Burton durante la alfombra roja de la película 'María Callas: Letters and Memoirs' en el Festival de cine de San Sebastián, 26 de septiembre 2024. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Raúl Terrel
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Burton, de 67 años, y Bellucci, de 60, se conocieron en 2006 durante el Festival de Cannes, aunque en ese momento ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cineasta estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron el fin de su relación tras permanecer dos años juntos. El comunicado conjunto fue difundido el viernes 19 de septiembre a través de la agencia AFP.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse", señalaron en el texto sin ofrecer más detalles.

Sus apariciones públicas han sido pocas, pero muy comentadas. La última vez que se mostraron ante las cámaras fue en julio pasado, durante el Festival de Cine de Giffoni, en Italia.

En 2006 Burton y Bellucci se conocieron, aunque de manera fugaz, en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes.

En 2006 Burton y Bellucci se conocieron, aunque de manera fugaz, en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes.Fuente: Europa Press

¿Cómo se conocieron Tim Burton y Monica Bellucci?

Burton, de 67 años, y Bellucci, de 60, se conocieron en 2006 durante el Festival de Cannes, aunque en ese momento ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas.

En 2022, volvieron a coincidir cuando Bellucci entregó a Burton el Premio Lumière en el Festival Lumière de Francia. Poco después comenzaron los rumores de romance, tras ser vistos juntos en Madrid. La confirmación oficial de su relación llegó en octubre de 2023, cuando aparecieron en el Festival de Cine de Roma.

En esa ocasión, Burton acompañó a Bellucci en el estreno de Maria Callas: Lettere e Memorie. Según medios internacionales, el director se mostró muy entusiasta durante el evento.

En junio de 2023, Bellucci ofreció una entrevista a Elle France donde declaró acerca de su relación con Burton, poco después de que se confirmara su participación en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024), donde interpreta a la villana Delores.

La historia de amor de Tim Burton (Burbank, 67 años) y Monica Bellucci (Città di Castello, 60 años) ha llegado a su fin.

La historia de amor de Tim Burton (Burbank, 67 años) y Monica Bellucci (Città di Castello, 60 años) ha llegado a su fin.Fuente: Europa Press

Las relaciones pasadas de Tim Burton y Monica Bellucci

Antes de su romance con Bellucci, Tim Burton mantuvo una larga relación con la actriz Helena Bonham Carter, entre 2001 y 2014. La expareja tuvo dos hijos: Billy, nacido en 2003, y Nell, en 2007.

También trabajaron juntos en varias películas, entre ellas Sweeney Todd, Dark Shadows, Alicia en el país de las maravillas, El cadáver de la novia y Charlie y la fábrica de chocolate.

Aunque no contrajeron matrimonio, Bonham Carter describió la separación como "un divorcio".

Por su parte, Monica Bellucci estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel desde 1999 hasta 2013. Juntos tuvieron dos hijas: Deva, nacida en 2004, y Léonie, en 2010.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Tim Burton Monica Bellucci Famosos Hollywood

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA