Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras dos años de relación

El cineasta estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron el fin de su relación tras permanecer dos años juntos. El comunicado conjunto fue difundido el viernes 19 de septiembre a través de la agencia AFP.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse", señalaron en el texto sin ofrecer más detalles.

Sus apariciones públicas han sido pocas, pero muy comentadas. La última vez que se mostraron ante las cámaras fue en julio pasado, durante el Festival de Cine de Giffoni, en Italia.

En 2006 Burton y Bellucci se conocieron, aunque de manera fugaz, en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes.Fuente: Europa Press

¿Cómo se conocieron Tim Burton y Monica Bellucci?

Burton, de 67 años, y Bellucci, de 60, se conocieron en 2006 durante el Festival de Cannes, aunque en ese momento ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas.

En 2022, volvieron a coincidir cuando Bellucci entregó a Burton el Premio Lumière en el Festival Lumière de Francia. Poco después comenzaron los rumores de romance, tras ser vistos juntos en Madrid. La confirmación oficial de su relación llegó en octubre de 2023, cuando aparecieron en el Festival de Cine de Roma.

En esa ocasión, Burton acompañó a Bellucci en el estreno de Maria Callas: Lettere e Memorie. Según medios internacionales, el director se mostró muy entusiasta durante el evento.

En junio de 2023, Bellucci ofreció una entrevista a Elle France donde declaró acerca de su relación con Burton, poco después de que se confirmara su participación en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024), donde interpreta a la villana Delores.

La historia de amor de Tim Burton (Burbank, 67 años) y Monica Bellucci (Città di Castello, 60 años) ha llegado a su fin.Fuente: Europa Press

Las relaciones pasadas de Tim Burton y Monica Bellucci

Antes de su romance con Bellucci, Tim Burton mantuvo una larga relación con la actriz Helena Bonham Carter, entre 2001 y 2014. La expareja tuvo dos hijos: Billy, nacido en 2003, y Nell, en 2007.

También trabajaron juntos en varias películas, entre ellas Sweeney Todd, Dark Shadows, Alicia en el país de las maravillas, El cadáver de la novia y Charlie y la fábrica de chocolate.

Aunque no contrajeron matrimonio, Bonham Carter describió la separación como "un divorcio".

Por su parte, Monica Bellucci estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel desde 1999 hasta 2013. Juntos tuvieron dos hijas: Deva, nacida en 2004, y Léonie, en 2010.