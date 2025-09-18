Brad Everett Young, actor de 'Grey's Anatomy', murió en accidente automovilístico a los 46 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Brad Everett Young, conocido por su participación en Grey's Anatomy, murió en un accidente automovilístico a los 46 años, según informó la revista People.

De acuerdo con su publicista, Paul Christensen, el también fotógrafo de celebridades perdió la vida en el lugar tras ser impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario en una autopista de California.

El accidente ocurrió la noche del 15 de septiembre, después de que Young saliera del cine. El otro conductor fue trasladado al hospital y logró sobrevivir.

"La pasión de Brad tanto por las artes como por las personas detrás de ellas era incomparable. Vivió su misión de mantener la creatividad viva, y su legado continuará a través de Dream Loud Official (organización sin fines de lucro que fundó para ayudar a salvar los programas de Arte y Música en las escuelas)", dijo Christensen en un comunicado que cita el medio.

Trayectoria de Brad Everett Young en la fotografía, televisión y el cine

Brad Everett Young inició su carrera en 1999 con apariciones en series como Forever, Boy Meets World y Felicity. Posteriormente participó en producciones televisivas de gran popularidad, entre ellas Charmed, Beverly Hills, 90210, The Practice, Charlie’s Angels y Grey's Anatomy.

En el cine, sumó créditos en películas como Rumor Has It…, Austin Powers in Goldmember, The Artist y, recientemente, Dr. Jekyll and Mr. Hyde en 2017.

Además de su faceta como actor, Young fue un fotógrafo de celebridades. En Instagram acumulaba más de 2 millones de seguidores, donde compartía retratos de figuras del espectáculo como David Harbour, Seth Green y Gavin Casalegno.

Brad Everett Young era un "viejo amigo de Paul Walker

En diciembre de 2022, Brad Everett Young recordó a su amigo Paul Walker, fallecido en 2013, con un extenso mensaje en redes sociales. En aquella publicación lo llamó "viejo amigo" y relató cómo lo ayudó cuando se mudó a Los Ángeles.

"Tu amistad cuando recién me mudé a Los Ángeles y la generosa cantidad de consejos no serán olvidados. Gracias a eso, todavía sigo transmitiéndolo a cualquier amigo que empieza en el negocio. 'Todos crecemos juntos', como solíamos decir", escribió Young.

"Una de mis cosas favoritas sobre ti era que, a lo largo de los años, sin importar en qué punto de tu carrera estuvieras, me hablabas como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuera el primer día, incluso si no nos veíamos en años. Y siempre agradecí que preguntaras por mi familia", agregó.