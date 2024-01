Tom Hanks reveló cuál fue el peor personaje que interpretó en sus 40 años de trayectoria

Tom Hanks compartió detalles sobre su carrera en una reciente entrevista con Josh Scherer en el programa de YouTube, Mythical Kitchen. A lo largo de cuatro décadas en Hollywood, el actor ha participado en innumerables peliculas de diversos géneros que van desde la comedia romántica hasta el drama.

Durante la conversación, el protagonista de El Naufrago fue consultado sobre el peor personaje que ha interpretado en su trayectoria. Antes de responder, el histrión reflexionó acerca del esfuerzo colectivo que implica la realización de una película, por lo que hablar mal de un personaje, sería menospreciar el trabajo de un equipo.

"Tienes que entender que cada una de estas películas está hecha con la mayor fe imaginable", comenzó. "Son todas una maravilla de hacer. Todo el mundo trabaja muy duro, así que criticar a cualquiera de esos personajes es insultar el esfuerzo comunitario que todos realizamos", aclaró.

Sin embargo, Hanks dijo que preferiría olvidar su participación en un episodio de la comedia The Love Boat (El crucero del amor).

El 25 de octubre de 1980, Tom hizo su debut en televisión en un episodio de la serie. En este fragmento, Rick (Hanks) saluda a su compañero de universidad Gopher (Fred Grandy) e inmediatamente comienza a burlarse de él porque nunca tuvo suerte con las mujeres. Avergonzado y sin querer dar la cara a Rick, Gopher abraza a la directora de crucero para hacerle creer a su amigo que ella es su novia.

Tom Hanks admite que hizo "muchas películas malas"

Más allá de sus aciertos y errores, algo que Tom Hanks valora en estas cuatro décadas de trayectoria, es haber apredido a gestionar su carrera. "Tardé mucho en seguir mi instinto y saber decir que no. Al principio, siempre que alguien me ofrecía trabajo decía que sí a todo. Me estaban pidiendo que trabajara ¿qué iba a decir?", recordó en una entrevista con EFE.

"Hasta que me hice mayor y me di cuenta de que me estaba perjudicando a mí mismo y mis deseos artísticos. Aprender a decir que no fue una de las lecciones más difíciles de mi vida", añadió.

A raíz de ese cambio llegaron varios de los papeles, Forrest Gump, Philadelphia o Saving Private Ryan que convirtieron a Hanks en uno de los rostros más queridos de la gran pantalla.

"Y eso no significa que siempre tengas éxito. Hice muchas películas malas, pero mientras hagas una decente cada tres o cuatro, te va bien en este juego", explicó.