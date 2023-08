Austin Butler: ¿qué propuesta le hizo Tom Hanks para que olvide su papel de 'Elvis'?

Austin Butler fue una de las más grandes revelaciones este 2023 al ser nominado a los Premios Óscar por su papel de Elvis Presley en ‘Elvis’, la última película bibliográfica del 'Rey del Rock'. Asimismo, el actor de 31 años contó, anteriormente, que tuvo un arduo entrenamiento para poder interpretar el icónico cantante, incluso perjudicando su salud física y mental.

En esa misma línea, reveló que Tom Hanks, quien interpretó a Colonel Tom Parker, histórico mánager de Elvis Presley en el filme, le hizo una propuesta para que pueda dejar atrás el estrés que le causó hacer las grabaciones en la película ‘Elvis’.

Según contó Butler a The Times of London, Hanks le dio el papel protagónico en la miniserie de Apple TV+ ‘Masters of the Air’ luego de mostrarse preocupado por su salud mental en ‘Elvis’, largometraje que le permitió ser nominado como ‘Mejor actor’.

Del mismo modo, el también modelo estadounidense mencionó que su excompañero de reparto le explicó: “’Te has sumergido tan profundamente en 'Elvis' que, por tu salud mental, sería prudente pasar directamente a otra cosa. Si simplemente saltas del tren, podrías tener un latigazo emocional (…) y, ya sabes, tengo esto que estoy produciendo’”.

Austin Butler fue nominado como "Mejor actor" por su papel de Elvis Presley. | Fuente: Instagram (elvismovie)

En efecto, Tom Hanks llevó a Austin Butler a trabajar con él en las series que produjo junto con Steven Spielberg sobre una trilogía ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que incluye a las famosas ‘Band of Brothers’ y ‘The Pacific’.

Austin Butler: “’Elvis me obligó a ir al límite de lo posible”

Austin Butler detalló, en una entrevista a la revista GQ el 2022, que su papel de Elvis fue “tan inmersivo” que le diagnosticaron un virus que lo hizo hospitalizarse un día después de concluir con la producción de la película, motivo por el cual tuvo que estar en cama una semana.

“Al día siguiente, me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable y me llevaron de urgencia al hospital (…) Mi cuerpo comenzó a apagarse el día después de que terminé ‘Elvis’”, manifestó el actor.

Austin Butler y Tom Hanks actuaron juntos en la película 'Elvis'. | Fuente: Warner Bros Pictures

Cabe resaltar que Austin Butler contó con un preparador físico centrándose en los ejercicios de movimientos de caderas, sentadillas y pesos muertos. De igual manera, tuvo un coach vocal para que pueda realizar la voz del fallecido ídolo del pop rock; no obstante, mencionó que tuvo alteraciones en sus cuerdas vocales.

Además, resaltó que ‘Elvis’ le permitió “ir al límite de lo que es posible” mostrándose optimista de que no haría esa misma preparación en otros proyectos.

“No creo que vuelva a tener una experiencia como esa, pero si realmente tengo que cavar, lo haré porque eso me hace sentir vivo”, sostuvo la exestrella de Disney.