Terry Crews es la persona menos odiada del mundo, según la revista People

Por encima de Keanu Reeves y Tom Hanks, el actor Terry Crews se ha coronado como la persona menos odiada del mundo, de acuerdo con la revista People.

Actualmente, el recordado actor de ¿Y dónde están las rubias? es jurado en el programa America’s Got Talent: Fantasy League y, de acuerdo con el medio internacional, "este reconocimiento considera aspectos como popularidad y aceptación social, áreas en los que Crews destaca".

Entre los personajes más entrañables que interpretó Terry Crews se encuentran el de Latrell Spencer en la película de los hermanos Wayans. Aquí ganó gran popularidad y reconocimiento por su interpretación de la canción de Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Además, tuvo el papel de Terry Jeffords en la serie de televisión estadounidense Brooklyn Nine-Nine, desde 2013 hasta 2021.

Sin embargo, no solo se ha ganado el cariño del público por sus interpretaciones en el cine y la tv, también por ser talentoso y carismático. Ha participado en varios proyectos donde se ha valorado su capacidad para conectar de manera auténtica con el público. Por otro lado, Terry Crews es un activista de la salud mental y vocero contra el acoso sexual debido a que fue víctima de ello, inspirando a otros a superar sus traumas y heridas a través de charlas motivacionales.

Terrence Alan Crews, conocido como Terry Crews, es un actor, presentador de televisión y exjugador de fútbol americano.Fuente: @terrycrews

Terry Crews confirma ¿Y dónde están las rubias? 2

Durante una entrevista con Watch What Happens Live with Andy Cohen, le consultaron a Terry Crews sobre la posible llegada de una segunda parte de ¿Y dónde están las rubias? a lo que respondió animado que sí se llevará a cabo.

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: ‘hombre, vamos hacerlo, lo estamos poniendo en marcha’. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante 15 años para poder hacer la segunda parte de ‘¿Y dónde están las rubias?'", señaló el actor que interpretó al millonario Latrell Spencer.

Terry Crews no fue elegido para interpretar al rey Tritón

En 2019, el anuncio de la protagonista para el live action de La Sirenita dividió a los fanáticos de esta princesa Disney. Uno de los más emocionados en el debate fue Terry Crews quien se ofreció para interpretar al rey Tritón, dios del mar y padre de Ariel, la sirenita.

En el clip compartido se ve a Crews cantando la popular canción Bajo del Mar. Él se propuso para el personaje, luego del casting de Halle Bailey como protagonista.

Terry Crews sufrió de abuso sexual

El famoso actor dio su testimonio sobre cómo sufrió de agresión sexual en Holywood, ante la Comisión del Senado a favor de las víctimas de delitos sexuales.



"Soy actor, autor, ex atleta, defensor y sobreviviente de una agresión sexual", recalcó. Él señaló que hay personas que "te engañan, haciéndote creer que se espera de ti este tipo de comportamiento, que es parte del trabajo, que este acoso, abuso e incluso violación forma parte de tu trabajo". El episodio duró unos minutos en los que esta persona sostuvo, en sus manos, sus genitales. "Me quiso decir que él tenía el poder", señaló al respecto. Cuando contó el episodio a otros, le decían que se trataba de un chiste, no de un caso de abuso.