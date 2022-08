Tom Holland ha encarnado el rol protagónico en la última trilogía de Spider-Man. | Fuente: IMDB (Cortesía de Getty Images) | Fotógrafo: Albert L. Ortega

El actor Tom Holland, conocido por encarnar la última trilogía de Spider-Man, decidió alejarse de las redes sociales, según anunció en un video que publicó en su cuenta de Instagram. La razón principal: velar por su salud mental.

"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental", dijo el intérprete británico. La última vez que publicó algo en Instagram, precisamente, fue el 1 de julio. "Instagram y Twitter son demasiado estimulantes y abrumadores", explicó.

"Me quedo atrapado y entro en un espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación", sostuvo Tom Holland para sus más de 67 millones de seguidores.





Tom Holland patrocina una organización benéfica

En su "breve regreso a Instagram", el protagonista de 'Uncharted' quiso rescatar su apoyo a una organización benéfica, llamada Stem4, que brinda soporte para la salud mental de los adolescentes. "Es un programa educativo maravillosamente innovador que tiene sus aplicaciones pioneras, su sitio web con recomendaciones clínicas y sus conferencias de salud mental que contribuyeron a ayudar a los niños pequeños que sufrían", indicó.

Aunque ganó fama a nivel global por sus papeles en las películas de Marvel, Tom Holland ya había participado en otros títulos como 'How I Live Now', 'Locke', 'En el corazón del mar', 'Lo imposible', entre otros.

Tom Holland: "Existe un estigma terrible contra la salud mental"

En el material mencionado, Tom Holland detalló que Stem4 brinda cuatro aplicaciones totalmente gratuitas.

"La primera se llama Calm Harm (Calmar el daño) y es para ayudar a controlar y reducir las emociones intensas, como el impulso de autolesionarse; la segunda es Clear Fear (Despejar el miedo), para ayudar a controlar y reducir los síntomas de ansiedad; la tercera es Combined Minds (Mentes combinadas), para ayudar a amigos y familiares a mantener la salud mental de una persona joven; y, finalmente, la cuarta es Move Mood (Cambiar el estado de ánimo), para aumentar la motivación y aliviar los estados de ánimo bajos", dijo.

Asimismo, afirmó: "Existe un estima terrible contra la salud mental, sé que pedir y buscar ayuda no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pero es algo que es mucho más fácil de decir que de hacer".

Dicho ello, Tom Holland se mostró agradecido con sus fans y apuntó: "Voy a desaparecer de Instagram otra vez. A todos, gracias por su amor y apoyo. Los amo y les voy a hablar pronto, adiós".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).