Gracias a su participación como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Tom Holland se ha convertido en una de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad. Debido a esta presión mediática, es muy probable que el actor haya decidido seguir los pasos de su colega y mentor, Robert Downey Jr.

NO SE AVERGÜENZA

Durante el evento de la revista GQ para celebrar a los "Hombres del año", el protagonista de Spider-Man: No Way Home, admitió que está copiado el estilo del protagonista de Iron Man, y por más que suene anticuado, no se avergüenza en reconocerlo.

"Escucha, (Robert Downey Jr.) es un hombre muy elegante, por lo que robar su estilo no es lo peor del mundo. Las gafas, el traje, el cabello, todo. Lo amo en pedazos, es un tipo encantador, ha sido un gran modelo a seguir para mí en los últimos años. Así que sí, definitivamente estoy robando su estilo descaradamente", expresó Holland.



SPIDER-MAN COMO TONY STARK

Por si fuera poco, el actor señaló que le encantaría que su personaje se parezca mucho más a Iron Man, no sólo por la gran legión de admiradores que tiene, sino por ser una de las mentes brillantes del Universo Cinematográfico de Marvel, todo un honor para cualquier discípulo del legado de Tony Stark.

"Amo a este personaje más que a nada, este personaje ha cambiado mi vida. Tengo una relación con mis fans que es tan maravillosa que no podría pedir que fuera mejor. Pero quiero hacer lo mejor para el personaje. Si es hora de que yo renuncie y la siguiente persona lo haga, lo haré con orgullo", comentó Holland.

"Si pudiera ser el Iron Man del próximo Spider-Man o Spider-Woman joven, eso sería genial. Pero por el momento, todo lo que tengo que pensar es en el personaje y en lo que es mejor para Peter Parker", finalizó. Spider-Man: No Way Home, se estrena en la cartelera nacional el jueves 16 de diciembre.



