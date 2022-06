Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación tras ser captados en julio de 2021. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Vickie Flores

El actor británico Tom Holland cumple 26 años este 1 de junio, y muchas celebridades lo han felicitado por la fecha, incluida su novia, la actriz Zendaya, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje romántico.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de MJ en la nueva trilogía de Spider-Man, donde Holland interpreta al superhéroe arácnido, publicó una fotografía de ambos en blanco y negro junto con una leyenda en la que expresó: "El más feliz de los cumpleaños al que me hace la más feliz".

Esta imagen no tardó en llenarse de reacciones por parte de los seguidores de la pareja, así como de otros colegas. como Asia Jackson, Rachel Zegler y otros, que saludaron el cariño que existe entre Zendaya y Tom Holland.

Como se recuerda, ambos confirmaron su relación sentimental, forjada durante el rodaje de las cintas de Spider-Man, luego de que unos paparazzis los captaran besándose en un auto. Desde entonces, su romance trascendió la ficción y se han convertido en una de las parejas del momento en Hollywood.





Zendaya y su cariñoso saludo a Tom Holland por sus 26 años. | Fuente: Instagram / Zendaya

Tom Holland y su retiro temporal de la actuación

Tras su gran éxito como Spider-Man, Tom Holland se ha consolidado como uno de los actores más populares a nivel global. Sus estrenos han hecho que tenga gran fama y recientemente, con 'Uncharted', generó mayor expectativa en su público.

El actor británico ha estado en constante trabajo todos estos años y, actualmente, está grabando una serie para Apple Tv, 'The Crowded Room'. Este será su último proyecto antes de retirarse temporalmente de la actuación.

“Voy a grabar una serie para Apple, por lo que estoy muy contento. Pero puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso”, dijo Tom Holland en febrero pasado para CinePop.

Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo se tomará un descanso, pero esta noticia hizo que sus fanáticos le desearan lo mejor.



Tom Holland y Zendaya: el inusual pedido que les hizo la productora de 'Spider-Man 3'

Los protagonistas de “Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland y Zendaya, son una de las parejas favoritas en la industria del cine y no son los primeros en traspasar su romance de la pantalla a la vida real.

Ambos tienen buena química, pero la productora de la película, Amy Pascal, reveló en enero de este año que, después de que los actores fueron escogidos para ponerse en la piel de Peter Parker y MJ, les pidió que no salieran juntos.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una advertencia. No te involucres, simplemente no te involucres. Intenta no involucrarte”, dijo para The New York Times.

Asimismo, Amy Pascal agregó que los actores de 'Spider-Man: No Way Home' no fueron los únicos advertidos sobre tener una relación fuera de la pantalla. “Le di el mismo consejo a Andrew [Garfield] y Emma [Stone]. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Todas me ignoraron”, señaló.





