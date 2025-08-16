El rapero Sean Kingston, intérprete de 'Beautiful Girls', fue condenado a tres años y medio de prisión

El artista y su madre fueron hallados culpables de un esquema de fraude millonario con artículos de lujo y transferencias falsas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El rapero jamaicano-estadounidense Sean Kingston, conocido mundialmente por su éxito Beautiful Girls, fue sentenciado a tres años y medio de prisión federal por su participación en un esquema de fraude electrónico junto a su madre, Janice Turner.

De acuerdo con los fiscales, Kingston —cuyo nombre real es Kisean Anderson— utilizó su estatus de celebridad para obtener artículos de lujo, entre ellos relojes, muebles, un Cadillac Escalade blindado y un televisor LED de 232 pulgadas, por un valor superior al millón de dólares. Para concretar las adquisiciones, él y su madre entregaban recibos de transferencia falsos como comprobantes de pago.

El artista de 34 años se disculpó ante el tribunal antes de conocer su sentencia y aseguró que había aprendido de sus errores. En tanto, su madre fue condenada en julio a cinco años de prisión por los mismos cargos.

El 'modus operandi' de Sean Kingston

Las investigaciones revelaron que Sean Kingston contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, mostrándose interesado en adquirir sus productos y prometiendo promocionarlos en sus cuentas o recomendarlos a otras celebridades. Sin embargo, al momento del pago, se enviaban documentos falsificados que simulaban transferencias bancarias.

Una de las pruebas más relevantes presentadas en el juicio fueron mensajes de texto entre Kingston y su madre en los que discutían la elaboración de estos comprobantes. En uno de ellos, el rapero le escribió: “Te dije que hicieras un recibo falso”.

El arresto de Sean Kingston

El intérprete, también conocido por temas como Fire Burning, Take You There y Eenie Meenie junto a Justin Bieber, fue arrestado en 2024 en California, poco antes de una presentación en una base militar del desierto de Mojave. Su captura ocurrió tras un operativo en su residencia en Fort Lauderdale, donde su madre también fue detenida.

La defensa del cantante, a cargo de la abogada Zeljka Bozanic, sostuvo que Kingston era “un hombre blando que creció en la pobreza y alcanzó la fama de la noche a la mañana”, pero que aún mantenía una “mentalidad inmadura” y carecía de conocimientos para manejar sus negocios.

El rapero comenzará a cumplir su condena de manera inmediata.