Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

El rapero Sean Kingston, intérprete de 'Beautiful Girls', fue condenado a tres años y medio de prisión

Kisean Paul Anderson, más conocido como Sean Kingston, es un cantante de rap, reggae y pop jamaiquinoestadounidense.
Kisean Paul Anderson, más conocido como Sean Kingston, es un cantante de rap, reggae y pop jamaiquinoestadounidense. | Fuente: Instagram: @seankingston
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El artista y su madre fueron hallados culpables de un esquema de fraude millonario con artículos de lujo y transferencias falsas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El rapero jamaicano-estadounidense Sean Kingston, conocido mundialmente por su éxito Beautiful Girls, fue sentenciado a tres años y medio de prisión federal por su participación en un esquema de fraude electrónico junto a su madre, Janice Turner. 

De acuerdo con los fiscales, Kingston —cuyo nombre real es Kisean Anderson— utilizó su estatus de celebridad para obtener artículos de lujo, entre ellos relojes, muebles, un Cadillac Escalade blindado y un televisor LED de 232 pulgadas, por un valor superior al millón de dólares. Para concretar las adquisiciones, él y su madre entregaban recibos de transferencia falsos como comprobantes de pago. 

El artista de 34 años se disculpó ante el tribunal antes de conocer su sentencia y aseguró que había aprendido de sus errores. En tanto, su madre fue condenada en julio a cinco años de prisión por los mismos cargos.

El 'modus operandi' de Sean Kingston

Las investigaciones revelaron que Sean Kingston contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, mostrándose interesado en adquirir sus productos y prometiendo promocionarlos en sus cuentas o recomendarlos a otras celebridades. Sin embargo, al momento del pago, se enviaban documentos falsificados que simulaban transferencias bancarias. 

Una de las pruebas más relevantes presentadas en el juicio fueron mensajes de texto entre Kingston y su madre en los que discutían la elaboración de estos comprobantes. En uno de ellos, el rapero le escribió: “Te dije que hicieras un recibo falso”.

El arresto de Sean Kingston

El intérprete, también conocido por temas como Fire Burning, Take You There y Eenie Meenie junto a Justin Bieber, fue arrestado en 2024 en California, poco antes de una presentación en una base militar del desierto de Mojave. Su captura ocurrió tras un operativo en su residencia en Fort Lauderdale, donde su madre también fue detenida. 

La defensa del cantante, a cargo de la abogada Zeljka Bozanic, sostuvo que Kingston era “un hombre blando que creció en la pobreza y alcanzó la fama de la noche a la mañana”, pero que aún mantenía una “mentalidad inmadura” y carecía de conocimientos para manejar sus negocios. 

El rapero comenzará a cumplir su condena de manera inmediata. 

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Sean Kingston

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA