Tom Pelphrey habla de 'Task': por qué aceptó a Robbie, su química con Mark Ruffalo y lo que no se ve en la serie de HBO

El actor estadounidense, recordado por sus papeles en Ozark (2020), conversa con RPP sobre su papel en Task: Unidad especial, la nueva serie de HBO creada por Brad Ingelsby y protagonizada junto a Mark Ruffalo.

Cuando Tom Pelphrey recibió el guion de Task: Unidad especial, supo de inmediato que estaba ante algo distinto. “Me voló la cabeza”, confiesa el actor en entrevista con RPP desde Los Ángeles. “A veces es una decisión obvia, y este fue definitivamente uno de esos casos”.

La serie, creada por Brad Ingelsby (Mare of Easttown), sigue a Robbie Prendergrast (Pelphrey), un recolector de basura que por las noches se convierte en ladrón de “casas trampa” —puntos de venta de drogas en Filadelfia—, mientras intenta proteger a su familia. Frente a él se encuentra Tom Brandis (Mark Ruffalo), un agente del FBI marcado por el duelo.

Jack Kesy interpreta a Billy Prendergrast, hermano de Robbie y miembro de los Dark Hearts, asesinado tras descubrir una infidelidad.Fuente: HBO

¿Por qué aceptó el papel?

Para Pelphrey, el atractivo de su personaje no estaba en la acción ni en el peligro, sino en lo que lo mueve. “Todos me dicen: ‘Robbie hace cosas malas, Robbie es un tipo malo’, y me sorprende genuinamente”, explica. “Porque yo vi literalmente todas sus acciones a través del amor a sus hijos. Es cierto, hace cosas malas, pero no lo viví así al interpretarlo”.

Ese matiz es lo que lo convenció de aceptar el papel. “Si no siento una conexión profunda y personal con el personaje, entonces no soy el indicado para el papel. Si digo que sí, es porque creo que puedo dar algo que nadie más podría dar. Con Robbie lo que me pareció tan claro y hermoso fue cuánto amaba a su familia. Eso brillaba en todo lo que hacía”.

¿Qué podemos esperar de Task?

Aunque Task: Unidad Especial se mueve con el ritmo de un thriller, Pelphrey subraya que lo que la hace especial es su enfoque humano. “Creo que van a ver una historia obsesionada con comprender a sus personajes dentro de un thriller muy ajustado. Apenas terminaba de leer un episodio y ya quería empezar el siguiente”.

La mirada de Ingelsby, inspirada en sus propios recuerdos familiares en Delaware County, coloca al centro los lazos de sangre, de comunidad e incluso los vínculos inesperados entre personajes en lados opuestos de la ley. "Es un thriller, pero con toda la profundidad y complejidad de un drama de personajes, y para mí como fue lo que me atrajo tanto de Robbie", agrega.

El elenco de 'Task: Unidad especial' también incluye a Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver y Mark Ruffalo.Fuente: HBO

¿Cómo fue trabajar con Mark Ruffalo?

Uno de los puntos más atractivos de la serie es la dinámica entre Robbie (Pelphrey) y Brandis (Ruffalo). “Estos dos hombres tienen valores muy similares”, explica. “Puede que algunas cosas estén desviadas, pero sus valores centrales —ser buenos seres humanos— es algo que comparten. Brad plantea una pregunta hermosa: ‘¿Qué tan diferentes son realmente?’. En otro escenario, ¿serían enemigos o incluso podrían ser buenos amigos?”.

En palabras del actor, eso es lo que convierte a Task: Unidad especial en algo más que una historia de crimen. “Tiene que ver con el duelo, la familia y los valores... por eso resulta tan fascinante. Muchas veces nos apresuramos a poner etiquetas, y probablemente las cosas sean más complejas. Esa complejidad es la que hace que Task se sienta tan verdadera”.

¿Dónde y cuándo ver Task: Unidad especial?

La serie Task: Unidad especial estrenó el 7 de septiembre y cada domingo llega un nuevo episodio a HBO Max hasta completar su temporada de siete capítulos el 19 de octubre.

Mira el tráiler de Task: Unidad especial a continuación...

