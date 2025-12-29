Camucha Negrete, Vargas Llosa, Guillermo Rossini y otras figuras destacadas que Perú despidió en 2025

El 2025 fue un año de grandes pérdidas para el Perú, marcado por la muerte de diversas personalidades que destacaron en el arte, la música, la literatura y el periodismo.
Actores, cantantes, pintores y escritores que formaron parte del imaginario colectivo nacional partieron dejando tras de sí obras, interpretaciones y aportes que acompañaron a varias generaciones.
Víctor Yaipén Uypan
Víctor Yaipén Uypan murió el 19 de enero de 2025 en Lima siendo una figura de la cumbia peruana, cofundador del Grupo 5 y creador de la Orquesta Candela.
Paul Flores 'El Russo'
Paul Flores García, conocido como "El Russo" y vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, murió asesinado la madrugada del domingo 16 de marzo de 2025.
Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa, el célebre escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, murió el 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años, rodeado de su familia. Dejó obras maestras como La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, y Conversación en La Catedral.
Álamo Pérez-Luna
El periodista peruano Álamo Pérez-Luna falleció el 17 de abril de 2025 en Lima, a los 61 años, debido a un cáncer.
Gerardo Chávez
El célebre pintor y artista plástico peruano Gerardo Chávez falleció el 22 de junio de 2025 en Trujillo, a la edad de 87 años. En noviembre de 2023 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en estado delicado.
Óscar Carrillo
Óscar Carrillo, el reconocido actor peruano, falleció el 26 de junio de 2025 en Lima a la edad de 59 años.
Miguel Humberto Aguirre
El destacado periodista y locutor Miguel Humberto Aguirre, conocido cariñosamente como "Mihua", falleció la mañana del 30 de junio de 2025 a los 93 años.
Jaime Chincha
El periodista peruano Jaime Chincha falleció el domingo 7 de septiembre de 2025 a los 48 años de edad. Su deceso ocurrió en su vivienda alrededor de las 7:00 a.m. debido a un infarto fulminante.
Hernán Romero
El actor peruano Hernán Romero Berrio falleció el 23 de septiembre de 2025 en Lima a la edad de 83 años.
Camucha Negrete
La icónica actriz y presentadora peruana Camucha Negrete falleció el 27 de septiembre de 2025 en Lima, a los 80 años. Su deceso se produjo tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una enfermedad hepática y pancreatitis aguda.
Walter León
El maestro y compositor peruano Walter León falleció el 16 de noviembre de 2025. Dejó grandes éxitos en la música tropical peruana, como los temas Colegiala y El Arbolito.
Guillermo Rossini
Guillermo Rossini, el famoso comediante, imitador, locutor peruano y exintegrante de Los Chistosos, falleció el 22 de noviembre de 2025, a la edad de 93 años, en Lima.
Dennys Quevedo
Dennys Quevedo, reconocido compositor y director de la agrupación peruana Zafiro Sensual, falleció el 27 de diciembre de 2025 a causa de un infarto.