Camucha Negrete, Vargas Llosa, Guillermo Rossini y otras figuras destacadas que Perú despidió en 2025

El 2025 fue un año de grandes pérdidas para el Perú, marcado por la muerte de diversas personalidades que destacaron en el arte, la música, la literatura y el periodismo.

Actores, cantantes, pintores y escritores que formaron parte del imaginario colectivo nacional partieron dejando tras de sí obras, interpretaciones y aportes que acompañaron a varias generaciones.

Víctor Yaipén Uypan

Víctor Yaipén Uypan murió el 19 de enero de 2025 en Lima siendo una figura de la cumbia peruana, cofundador del Grupo 5 y creador de la Orquesta Candela.

Víctor Manuel Yaipén Uypán (Monsefú, 14 de abril de 1956 - Lima, 19 de enero de 2025) fue un músico y empresario peruano, reconocido por su contribución a la cumbia. ​ Fuente: Instagram: Orquesta Candela

Paul Flores 'El Russo'

Paul Flores García, conocido como "El Russo" y vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, murió asesinado la madrugada del domingo 16 de marzo de 2025.

Paul Flores, conocido como "El Russo", fue un cantante peruano de cumbia, voz principal de la emblemática orquesta Armonía 10.Fuente: Instagram: Paul Flores

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, el célebre escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, murió el 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años, rodeado de su familia. Dejó obras maestras como La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, y Conversación en La Catedral.

Mario Vargas Llosa fue un influyente escritor, periodista y político peruano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010.Fuente: Europa Press

Álamo Pérez-Luna

El periodista peruano Álamo Pérez-Luna falleció el 17 de abril de 2025 en Lima, a los 61 años, debido a un cáncer.

Álamo Pérez-Luna fue una figura destacada en los medios de comunicación por su participación en programas como Diez, Vidas Extremas y Fuego Cruzado.Fuente: RPP

Gerardo Chávez

El célebre pintor y artista plástico peruano Gerardo Chávez falleció el 22 de junio de 2025 en Trujillo, a la edad de 87 años. En noviembre de 2023 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en estado delicado.

Gerardo Chávez (1937-2025) fue un reconocido artista plástico peruano, pintor y escultor, referente del arte moderno y contemporáneo de Perú y Latinoamérica, nacido en Trujillo.Fuente: RPP

Óscar Carrillo

Óscar Carrillo, el reconocido actor peruano, falleció el 26 de junio de 2025 en Lima a la edad de 59 años.

Óscar Carrillo fue un destacado y versátil actor peruano de teatro, cine y televisión, recordado por sus icónicos papeles en la serie "Tatán" y la telenovela "Los de arriba y los de abajo".Fuente: RPP

Miguel Humberto Aguirre

El destacado periodista y locutor Miguel Humberto Aguirre, conocido cariñosamente como "Mihua", falleció la mañana del 30 de junio de 2025 a los 93 años.

Miguel Humberto Aguirre fue una figura emblemática de la radiodifusión nacional y uno de los grandes pilares de RPP.Fuente: RPP

Jaime Chincha

El periodista peruano Jaime Chincha falleció el domingo 7 de septiembre de 2025 a los 48 años de edad. Su deceso ocurrió en su vivienda alrededor de las 7:00 a.m. debido a un infarto fulminante.

Durante su etapa en RPP, Chincha desempeñó su labor tanto en la plataforma de televisión como en la radial.Fuente: RPP

Hernán Romero

El actor peruano Hernán Romero Berrio falleció el 23 de septiembre de 2025 en Lima a la edad de 83 años.

Hernán Romero (1942-2025) es considerado una leyenda de las artes escénicas en Perú. Trabajó en producciones icónicas como 'Simplemente María', 'Gorrión', 'No se lo digas a nadie' y 'El Bien Esquivo'. Fuente: PUCP

Camucha Negrete

La icónica actriz y presentadora peruana Camucha Negrete falleció el 27 de septiembre de 2025 en Lima, a los 80 años. Su deceso se produjo tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una enfermedad hepática y pancreatitis aguda.

Su partida fue ampliamente sentida en el ámbito cultural peruano, donde se le recuerda como una "pionera" y "reina de la comedia". Fuente: Facebook: Camucha Negrete

Walter León

El maestro y compositor peruano Walter León falleció el 16 de noviembre de 2025. Dejó grandes éxitos en la música tropical peruana, como los temas Colegiala y El Arbolito.

Walter León fue creador de temas emblemáticos como 'El arbolito', 'Colegiala', 'Las limeñas' (conocida como 'Las caleñas' en Colombia) y 'El ambulante'.Fuente: Infopesa

Guillermo Rossini

Guillermo Rossini, el famoso comediante, imitador, locutor peruano y exintegrante de Los Chistosos, falleció el 22 de noviembre de 2025, a la edad de 93 años, en Lima.

Fundador de Los Chistosos: Rossini creó y nombró el programa hace más de 30 años, liderando el espacio hasta su retiro oficial en 2021.Fuente: RPP

Dennys Quevedo

Dennys Quevedo, reconocido compositor y director de la agrupación peruana Zafiro Sensual, falleció el 27 de diciembre de 2025 a causa de un infarto.

Su trabajo lo llevó a ser identificado con el apelativo de 'La Pluma Dorada', nombre con el que también bautizó a otra de sus agrupaciones.Fuente: YouTube: Zafiro Sensual