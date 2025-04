Padre de Tony Succar se emociona al recibir su primer auto nuevo como regalo de sus hijos [VIDEO]

“Después de 33 años en EE. UU., nunca había tenido un carro nuevo”, dijo entre lágrimas el señor Antonio. El gesto de Tony y sus hermanos fue celebrado por sus seguidores

El reconocido músico y productor peruano-estadounidense Tony Succar conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un emotivo momento familiar: él y sus hermanos le regalaron a su padre, el señor Antonio Succar, su primer auto nuevo.

“Cuando un padre ama y se sacrifica tanto por uno, la gratitud es infinita”, escribió Tony en una publicación en su cuenta de Instagram. “¡Nos sentimos tan afortunados de poder regalarle su primer carro nuevo a papá! Que lo disfrutes, pa. Aunque parece que mi mamá ya se adueñó del carro”, agregó con humor.

La sorpresa incluyó una emotiva carta que el señor Antonio leyó entre lágrimas: “Tú me has enseñado lo que es ser un buen padre. Pa, esto es algo que siempre he querido hacer, darte lo más que puedo porque te lo mereces, porque te has sacrificado por todos nosotros”, decía parte del mensaje.

Visiblemente conmovido, el señor Antonio expresó su agradecimiento con sencillez: “Gracias a todos, no hubieran gastado”. Luego recordó sus inicios como inmigrante: “Yo vine a Estados Unidos hace 33 años, primera vez que tengo un carro nuevo”, comentó, destacando lo especial del regalo.

Como mensaje final, Tony Succar envió una reflexión a las nuevas generaciones: “Cuando tengan sus hijos, sean buenos padres porque después más adelante, verán lo agradecidos que están con ustedes”.

Padre de Tony Succar emocionado por los logros de su hijo

Antonio Succar se mostró emocionado al ver los logros de su hijo Tony Succar. Siendo ganador de dos Latin Grammy, también en los Grammy 2025 y lanzar la carrera de su madre, el percusionista peruano fue reconocido por su padre por el trabajo que ha construido desde niño.

Por ello, Antonio no pudo contener las lágrimas al hablar de los inicios del artista en el mundo de la música. “Yo he estado al lado de mi hijo en cada minuto de su vida y he visto la lucha, el esfuerzo, 18 horas diarias de trabajo, porque, como hemos sido una familia humilde, no hemos tenido dinero. Él sabía que tenía que trabajar y se puso la familia al hombro, porque trabajaba demasiado”, dijo Antonio Succar a Panamericana TV.

“Yo creo que la columna vertebral de mi familia son dos personas, Tony y Mimi (esposa) son la columna vertebral por el trabajo y esfuerzo que siempre hacen”, agregó el padre de Tony Succar.

El músico le regaló su primer carro nuevo al hombre que lo inspiró con su ejemplo.

Tony Succar celebró sus 15 años de trayectoria

Aún sin haber llegado a los cuarenta, Tony Succar se ha convertido en toda una figura de la música latina. Le bastaron 15 años de trayectoria para hacer realidad el sueño de todo artista y celebrarlo con Sabor, Salsa y Fusión, un espectáculo en el que juntó su gusto por las canciones de Michael Jackson, la música criolla y, como era de esperarse, la salsa.

Con tres fechas agotadas en el Gran Teatro Nacional, incluso antes de su histórica hazaña en los Grammy 2025, el músico y productor peruano ofreció tres históricos conciertos con el apoyo de más de 15 músicos de primer nivel.

Sheila E., la productora y virtuosa percusionista estadounidense, fue una de las artistas más ovacionadas. Su magistral ejecución en el timbal dejó en evidencia la vasta experiencia que adquirió tras compartir escenario con gigantes de la música como Prince, Michael Jackson, Lionel Richie, Ringo Starr, Beyoncé, Carlos Santana y su mentor, Tito Puente.

El talento joven también se llevó los aplausos en el escenario del Gran Teatro Nacional con la participación de los internacionales Jean Rodríguez y Karen Rodríguez, junto a los peruanos Jair Mendoza, Coti Loyola, Gaby Zambrano y Marco Romero. A ellos se sumó un grupo de talentosos bailarines que aportaron energía a los números musicales.

