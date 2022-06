Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, fue hospitalizado por pancreatitis. | Fuente: AFP

El martes 28 de junio, el músico Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, fue hospitalizado de emergencia. El portal TMZ acaba de revelar las causas: una pancreatitis (inflamación de páncreas), que había sido causada por una reciente colonoscopía. Esta información proviene de diferentes fuentes cercanas a la familia del músico.

El martes por la tarde, el baterista de la banda Blink 182, en compañía de su esposa, fue al hospital West Hill, en Los Ángeles, por un tema de salud. Sin embargo, desde este hospital fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Cedar-Sinai. Imágenes de TMZ mostraron la camilla donde estaba echado Travis Barker, al lado de su esposa, que llevaba una capucha.

El misterioso mensaje de Travis Barker en Twitter

El mismo martes 28 por la mañana, Travis Barker compartió un misterioso mensaje desde su cuenta de Twitter: “Dios me salve” (“God sabe me”). Se especula que pudo ser por su estado, pero también es el nombre de una canción del último disco del músico Machine Gun Kelly, en el que el baterista trabajó como productor.

Sin embargo, la hija mayor de Travis Barker, Alabama Luella Barker, también compartió el martes 28 un mensaje en su cuenta de Instagram: “Por favor, manden sus oraciones”; así como una foto tomando la mano de su padre, que después borró. Kourtney Kardashian no se ha manifestado en redes sociales

A pesar de conocerse la causa de su hospitalización, aún no se sabe cuál es el estado de salud de Travis Barker.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Italia, en una íntima ceremonia

El 22 de mayo, la empresaria Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker se casaron por tercera vez. Tal como lo leen. La primera boda se llevó a cabo semanas atrás, en Las Vegas, en un acto que se podría tomar como simbólico; mientras que el segundo matrimonio, celebrado en Santa Bárbara, fue de carácter civil y, por tanto, oficial.

Esta tercera boda, festejada en la localidad italiana de Portofino, el domingo 22 de mayo, también fue oficial, por todos los preparativos que la han rodeado y la ceremonia en sí. Desde hace algunos días, se sabe que la familia Kardashian desembarcó en Italia para lo que sería esta ceremonia y todos sus preparativos.

Vestida de blanco, llevando un larguísimo velo, la novia Kourtney Kardashian y su esposo Travis Barker, que llevaba un terno negro, fueron fotografiados arrodillados frente a un altar, en lo que da la impresión de tratarse de una ceremonia religiosa.

De acuerdo con People, ambos estuvieron acompañados por sus respectivos hijos (tres por cada lado), así como por diferentes integrantes del clan Kardashian, desde Kris Jenner hasta Kim Kardashian, quien estuvo en compañía de su hija North.

La estadía de la familia y la boda se habría celebrado en la estancia de los diseñadores Domenico Dolce and Stefano Gabbana, dueños de la popular marca de ropa.

