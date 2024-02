Este es el posible setlist que tendrá Usher en el Super Bowl de este domingo

El ‘Rey del R&B’ acaba de publicar un disco. ¿Será motivo para presentar algunos temas en su show?

Desde hace algunas semanas, los organizadores de la NFL determinaron que el cantante Usher será el artista estelar del Halftime Show. Será un show especial porque la estrella del R&B acaba de sacar un nuevo disco el pasado 9 de febrero, lo que lo ha vuelto a colocar en lo más alto de los conteos mundiales.

Será una de las finales más esperadas en décadas y las entradas ya están vendidas al 100%, alcanzando cifras récords. Incluso, hay mucha expectativas por el tema de los comerciales, las presentaciones y las visitas de artistas como Taylor Swift.

¿Qué incluirá el setlist de Usher para su presentación en el Super Bowl 2024?

Por lo general, los Halftime Show solo duran entre 12 y 15 minutos. Es un tiempo muy ajustado, pero suficiente para poder brindar un repertorio que sepa animar a la gente. Por ello, se puede deducir que Usher llevará temas muy populares, como puede ser el caso de Yeah!, canción que fue un hit mundial cuando apareció en el año 2003.

Recientemente, el mismo Usher aseguró que era un momento especial para los hits. “Definitivamente, tiene que tener hits. Siempre digo que las canciones nuevas son un riesgo, pero luego ves a Beyoncé que tocó algo relativamente nuevo (”Formation”) con Coldplay en el Super Bowl del 2016 y eso me parece muy interesante. También The Weeknd hizo un trabajo muy cool. Pero debes tener un momento para cantar que la gente cante”, manifestó para E Entertainment.

En ese sentido, podrían aparecer otros hits como U Got It Bad, Burn, OMG, My Boo, Love In This Club, U Remind Me. Quizás, en esta presentación, pueda dar rienda algunas canciones de su última producción, Coming Home. En ese caso, podría estar Good Good o Ruin.





¿Qué otros artistas ya quedaron confirmados para el Super Bowl 2024?

Hasta el momento, se determinó que estarán Reba McEntire, Post Malone y Andra Day. La primera tiene a su cargo cantar el el Himno Nacional de los Estados Unidos. Por su parte, Post pondrá su voz para interpretar America the Beautiful. Finalmente, Andra Day cantará Lift Every Voice and Sing.