Abuelo de Valeria Márquez pide justicia tras el asesinato de la influencer mexicana

Durante una breve declaración a medios, el abuelo de la influencer exigió justicia y reveló que inicialmente no le informaron cómo ocurrió el crimen.

Valeria Márquez, la influencer mexicana asesinada durante una transmisión en vivo, fue despedida por sus familiares en medio de un ambiente de gran hermetismo, reflejo del profundo impacto que causó su feminicidio ocurrido el pasado 13 de mayo en su salón de belleza, Blossom Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Durante el funeral, en entrevista con Telediario Guadalajara, un adulto mayor que se identificó como el abuelo paterno de Valeria expresó su consternación ante la tragedia y exigió justicia por la muerte de su nieta.

El hombre relató que, en un principio, no le informaron con claridad las circunstancias del crimen: “No me dijeron, no sabía nada”, comentó visiblemente afectado.

Cuando una reportera le preguntó qué pediría tras conocer cómo ocurrió el asesinato, la familia intervino para apartarlo de los medios. Antes de retirarse, alcanzó a decir que su único deseo era que se hiciera justicia por Valeria.

El abuelo paterno de Valeria Márquez intentó hablar sobre el atentado contra su nieta; sin embargo, fue impedido por sus familiares.



Créditos: @ToledoUsi pic.twitter.com/GWbfHHbZJ0 — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) May 15, 2025

¿Qué pasó con Valeria Márquez?

El homicidio ocurrió el 13 de mayo en su estética, ubicada en la avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen, en Jalisco, México. En ese momento, Valeria Márquez se encontraba transmitiendo en vivo mientras conversaba con una compañera de trabajo sobre la visita de un supuesto repartidor, quien, al no encontrarla previamente, había anunciado que regresaría más tarde.

Durante esta transmisión, un motociclista ingresó al local y le disparó. El momento quedó registrado en el video, que posteriormente se viralizó en redes sociales.

Según medios mexicanos, agentes de la policía municipal llegaron al lugar tras recibir un llamado de auxilio. Paramédicos que se presentaron en el sitio confirmaron que Márquez ya no presentaba signos vitales.

En la escena del crimen, se están recopilando testimonios y evidencia, mientras que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están a cargo del análisis de las pruebas recabadas.

Valeria Márquez era una influencer mexicana de 23 años, conocida en TikTok e Instagram por sus videos de belleza, humor y estilo de vida. Fuente: IG: Valeria Márquez

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez, de 23 años, era una influencer mexicana con más de 90 mil seguidores en TikTok y cerca de 240 mil en Instagram. En 2021 recibió el título de 'Miss Rostro', reconocimiento que ella misma resaltó en los perfiles de sus redes sociales. Además, realizaba transmisiones en vivo desde su estética, Blossom The Beauty Lounge, donde compartía contenido relacionado con la belleza y el cuidado personal.

Su última publicación en Instagram fue una colaboración con una tienda de ropa, en la que aparece luciendo un atuendo similar al que llevaba puesto al momento de su asesinato.

