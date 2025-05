¿Qué dijo Valeria Márquez antes de ser asesinada y por qué sus palabras son clave en la investigación?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez continúa siendo tema de discusión en redes sociales y medios digitales, especialmente tras la difusión del video en el que se puede ver el momento exacto del crimen durante una transmisión en vivo. El caso continúa bajo investigación y ha sido catalogado por las autoridades mexicanas como "posible feminicidio".

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez, de 23 años, era una influencer mexicana con más de 90 mil seguidores en TikTok y cerca de 240 mil en Instagram. En 2021 recibió el título de 'Miss Rostro', reconocimiento que ella misma resaltó en los perfiles de sus redes sociales. Además, realizaba transmisiones en vivo desde su estética, Blossom The Beauty Lounge, donde compartía contenido relacionado con la belleza y el cuidado personal.

Su última publicación en Instagram fue una colaboración con una tienda de ropa, en la que aparece luciendo un atuendo similar al que llevaba puesto al momento de su asesinato.

Detalles del crimen

El homicidio ocurrió el 13 de mayo en su estética, ubicada en la avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen, en Jalisco, México. En ese momento, Valeria Márquez se encontraba transmitiendo en vivo mientras conversaba con una compañera de trabajo sobre la visita de un supuesto repartidor, quien, al no encontrarla previamente, había anunciado que regresaría más tarde.

Durante esta transmisión, un motociclista ingresó al local y le disparó. El momento quedó registrado en el video, que posteriormente se viralizó en redes sociales.

Según medios mexicanos, agentes de la policía municipal llegaron al lugar tras recibir un llamado de auxilio. Paramédicos que se presentaron en el sitio confirmaron que Márquez ya no presentaba signos vitales.

En la escena del crimen, se están recopilando testimonios y evidencia, mientras que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están a cargo del análisis de las pruebas recabadas.

¿Quién es Vivian, la mujer mencionada por Valeria Márquez en su última transmisión en vivo?

Durante la última transmisión en vivo de Valeria Márquez, menciona a una mujer llamada Vivian, quien sería su amiga. Poco antes de la tragedia, la influencer dijo que aunque debía retirarse de su establecimiento, la mujer le pidió que permaneciera un poco más para recibir una bebida que le había enviado.

"Que me espere, dice la Vivian, que porque quiere ver mi cara", comentó Márquez mientras revisaba su celular. Segundos después, y al ver que la bebida no llegaba, la influecer lanzó un grito: "Rápido, pende…, que me tengo que ir".

En otra parte del video, Márquez sostiene una bolsa con el logotipo de una cadena de cafeterías y bromea: "Vivian, mejor dime que te gusto".

Instantes después, un hombre -cuya identidad no se revela en el video- le entrega un muñeco de peluche. Márquez, muy entusiasmada, exclama: "¡Es un cochinillo! Güey, la Vivian está enamorada de mí, te lo juro".

La mención a Vivian llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios afirman haber identificado a la persona involucrada y comprender su relación con la víctima.

Según medios como El Heraldo de México, la mujer mencionada sería Vivian de la Torre, que en su perfil de Instagram, se presenta como "bloguera" y suele publicar principalmente selfies. Su actividad en redes es ahora objeto de análisis y comentarios por parte de los seguidores del caso.

Despedida pública a Valeria Márquez

El 14 de mayo, un día después del crimen, Vivian de la Torre compartió en sus historias de Instagram una fotografía al lado de Valeria Márquez. "Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo, Barbie", escribió.

Además, en una publicación anterior del 20 de abril en su cuenta de TikTok, se las puede ver a ambas bailando, acompañada del siuiente texto: "Qué bonitas somos. Ni se nota que siempre nos cuernean".

Investigación en curso

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que, según las primeras líneas de investigación, la 'influencer' se encontraba dentro de una estética en el municipio de Zapopan, cuando un hombre entró al establecimiento y le disparó con un arma de fuego.

Momentos antes del ataque, Márquez había manifestado en otro video en vivo que ya se quería ir a su casa, e incluso comentó que la "iban a matar". Pero dijo que se quedaría porque estaba esperando un "regalo costoso" que le prometió un seguidor.

Según informes de medios locales, un repartidor, quien previamente había entregado un café y un peluche a la víctima en nombre de un supuesto admirador, regresó y le disparó con un arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, las personas que se encontraban dentro de la estética corrieron en busca de refugio y el repartidor huyó en una motocicleta.

"Ya se iniciaron los trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer la muerte de una influencer de 23 años de edad", apuntó la Fiscalía estatal.

La autoridad añadió que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para realizar la necropsia correspondiente y esperar la identificación oficial de la víctima por parte de familiares.