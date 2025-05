Valeria Márquez: cronología del asesinato de la influencer mexicana y todo lo que se sabe del caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noticia del asesinato de Valeria Márquez sacudió a todo México y al mundo ya que la joven influencer fue atacada mientras realizaba un live a través de su cuenta de TikTok. El hecho quedó grabado y se viralizó en redes sociales donde hubo varios cuestionamientos sobre quiénes podrían ser los responsables, qué sucedió y por qué atentaron contra su vida.

Por ese motivo, aquí te presentamos una cronología sobre lo que pasó con Márquez desde un día antes del suceso hasta el pronunciamiento de las autoridades.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez, de 23 años, era una influencer mexicana con más de 90 mil seguidores en TikTok y cerca de 240 mil en Instagram. En 2021 recibió el título de 'Miss Rostro', reconocimiento que ella misma resaltó en los perfiles de sus redes sociales. Además, realizaba transmisiones en vivo desde su estética, Blossom The Beauty Lounge, donde compartía contenido relacionado con la belleza y el cuidado personal.

Su última publicación en Instagram fue una colaboración con una tienda de ropa, en la que aparece luciendo un atuendo similar al que llevaba puesto al momento de su asesinato.

Cronología del asesinato de Valeria Márquez

13 de mayo de 2025: le avisan a Valeria que no salga del salón porque recibirá un regalo

Antes de que sucediera el crimen, un supuesto repartidor ingresó a Blossom The Beauty Lounge, salón de belleza de Valeria Márquez, ubicado en la colonia Real del Carmen en Zapopan. El hombre en cuestión preguntó por la dueña y una trabajadora del lugar llamada Érika se ofreció a recibir el encargo, pero él se negó ya que le indicaron que debía entregarlo personalmente a la señorita Valeria.

Tiempo después, Márquez realizó una transmisión en vivo en su estética y Érika le contó qué pasó cuando ella no estaba. "A lo mejor ya me iban a matar a mí", se le escuchó decir con inquietud. "Ya me voy a ir, porque ya me ondeé (asusté)", mencionó después.

En el live, ya habían llegado otras personas preguntando por ella para darle regalos: uno fue un pedido de una conocida cafetería y otro era un peluche de oso color rosado, cosa que a Valeria le pareció extraño. En el video, Márquez interactúa con Vivian de la Torre, una supuesta amiga y, según lo que dijo la influencer mexicana, le insistía que no saliera del salón de belleza.

"Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja, que me tengo que ir", se le escuchó decir a Valeria.

13 de mayo de 2025: hora del ataque a Valeria Márquez

¿Por qué Valeria estaba tan asustada? Esto se debe a que meses antes, la influencer había señalado en redes sociales que era amenazada por su expareja. En publicaciones anteriores, mencionó lo siguiente: "Si algo me pasa a mí o a mi familia, él es el responsable".

El día del ataque, Valeria mostraba el peluche que recibió de regalo y después de responder afirmativamente si ella era Valeria, el agresor la ataca a balazos, una de las balas le da en la cabeza. El crimen quedó grabado y se volvió viral en redes sociales. Después del crimen, Érika cortó el en vivo en TikTok y generó polémica ya que, según los seguidores de la influencer, no ayudó a Márquez.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el asesinato ocurrió ceca de las 6:30 p.m. Las autoridades se pronunciaron y aseguraron que se investigará el caso por feminicidio. Además, detallaron que Valeria murió en su salón de belleza, pese a que recibió ayuda médica.

14 de mayo de 2025: ¿Quién es el responsable?

Vivian de la Torre, supuesta amiga de Valeria que le advirtió que no saliera del salón de belleza, se pronunció ante tanta presión mediática y explicó cuál era su relación con la influencer: "Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla".

Asimismo, en Internet comenzaron los rumores de que Márquez tenía una relación con Ricardo Ruíz Velasco, conocido como ‘El doble R’ y supuesto líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, la Fiscalía de Jalisco mencionó que "no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación".

Vivian de la Torre se pronunció tras ser involucrada en el asesinato de Valeria Márquez.Fuente: TikTok: @barbivvvv_

14 de mayo de 2025: Vivian se despide de Valeria Márquez

Vivian de la Torre compartió en sus historias de Instagram una fotografía al lado de Valeria Márquez, tras enterarse de su fallecimiento: "Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo, Barbie", escribió.

Además, en una publicación anterior del 20 de abril en su cuenta de TikTok, se las puede ver a ambas bailando, acompañada del siguiente texto: "Qué bonitas somos. Ni se nota que siempre nos cuernean".

15 de mayo de 2025: presidenta de México se pronunció

Tras conocerse el asesinato de la influencer mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en una conferencia de prensa.

"Muy lamentable, obviamente nuestra solidaridad con su familia con esta lamentable situación, pero está trabajando el gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía". Hasta el momento, las investigaciones siguen en curso y no han dado más detalles de lo sucedido.

Vivian de la Torre compartió este post sobre una marcha que realizarán para exigir justicia tras la muerte de Valeria Márquez.Fuente: @barbivvvv.1

