¿Olvidó a Onelia Molina? Mario Irivarren responde a rumores de supuesto romance con Laura Spoya

Mario Irivarren y Laura Spoya aclararon los rumores de una supuesta relación entre ambos. Esto, luego de que el integrante de Esto es guerra terminara su relación con Onelia Molina tras decir que llamaría a su expareja Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril.

El programa Amor y Fuego difundió el último martes un video y algunas fotos de un presunto acercamiento entre Irivarren y Spoya en un reciente viaje a Máncora. Cabe resaltar que Laura y Mario son compañeros en la conducción del podcast Good Time junto con Gerardo Pe’.

Asimismo, tanto el conductor como la ex Miss Perú están actualmente solteros, pues esta última se separó de su esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, con quien tiene dos hijos.

“Mario y yo somos amigos. Aquel viaje que fuimos estuvimos con un grupo grande de 30 personas y hasta ahora tenemos una relación muy buena. No hay nada de nada”, comentó Laura Spoya en sus redes sociales.

Seguidamente, la presentadora de televisión resaltó las cualidades de su compañero: “Mario es muy bueno, tiene mucho físico. Es una persona excelente, así que la persona que esté con él va a ser muy afortunada porque tiene un corazón muy grande”.

Gerardo Pe', Laura Spoya y Mario Irivarren conducen juntos el podcast Good Time. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren descarta relación con Laura Spoya: “Es como mi hermana”

Mario Irivarren y Laura Spoya decidieron hacer un espacio en su podcast Good Time para hablar del presunto romance entre los dos. Irivarren precisó que en algún momento quisieron ver que hubo algo entre ellos, pero que fue una estrategia para ganar seguidores con su entonces programa Todo Good.

“Nosotros, en los primeros programas, jugamos con la idea de que entre Laura y yo había pasado algo en Máncora. Eso fue como parte de un show por un poquito de vistas”, manifestó. En ese sentido, Laura Spoya remarcó: “Es cierto que nos conocemos más de 10 años, pero también es cierto que no pasó nada”.

Seguidamente, el también modelo destacó el cariño que le tiene tanto a Laura como a Gerado Pe’. “Ustedes tres son como mis hermanos, son como mi familia. A veces Laura, en algunos casos, es como mi hermana o mi mamá”, sostuvo.

Por último, Mario Irivarren aseguró no ser el tipo de hombre que busca Spoya para una relación romántica. “Soy cero tu tipo. Hago deporte, no como comida chatarra, no tomo”, mencionó en tono jocoso Irivarren a la modelo.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren. Por medio de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es guerra dio a conocer su ruptura con Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

