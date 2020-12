La actriz mexicana reveló haberse envejecido durante el confinamiento social. | Fuente: Instagram

Verónica Castro ha regresado con un nuevo proyecto actoral, luego de mantenerse alejada de las cámaras al abandonar “La casa de las flores” en su segunda temporada. La polémica en torno a su supuesta relación con Yolanda Andrade fueron una de las razones para que posteriormente, la actriz anunciara retirarse del estrellato mexicano.

Por esa razón, Castro ha sorprendido con su actuación con “Dime cuando tú”, una producción que cuenta con su hijo Michel como director de fotografía, y su estreno en las pantallas será el próximo 25 de diciembre. Para el papel, la artista de 68 años tuvo que caracterizarse para dar vida a una abuela, aunque asegura que la cuarentena la dejó suficientemente envejecida.

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron pelucas, pero mírenme ahora no necesité ni pelucas, ni arrugas o nada, así me trajo la pandemia”, expresó la madre de Christian Castro en la presentación oficial de su siguiente película.

Cabe destacar que, de todas formas, Verónica Castro fue sometida a un trabajo del equipo de maquillaje y caracterización para ponerse en rol de una mujer de edad avanzada en esta ficción cinematográfica liderada por Michel Castro, fotógrafo del filme, y Gerardo Gatica, director y mejor amigo de su hijo.

LA RELACIÓN CON MICHEL

La intérprete de Virginia de la Mora se animó a compartir algunos detalles de su vida familiar junto a su hijo Michel, quien se mantenido cuidándola desde que llegó de Los Ángeles hace unos meses atrás. Por otro lado, a Christian Castro lo ve mucho menos, debido a que vive en Estados Unidos.

“Es una parte importante de mi vida”, dijo la ‘Reina de las telenovelas’ sobre Michel. “El que me cuida, el que me protege, el que me lleva, el que me trae; es del que dependo prácticamente como ser humano, es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo el otro está en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.