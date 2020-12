Verónica Castro con el actor Jesús Zavala. Ella regresará al cine con "Dime cuándo tú". | Fuente: EFE

Verónica Castro regresará al cine con "Dime cuándo tú", un proyecto liderado por dos personas muy importantes en su vida, su hijo Michelle Castro, fotógrafo del filme y Gerardo Gatica, director y mejor amigo de su hijo.

"Tuve que lidiar con ellos y siempre con la cosa del cine", expresó la recordada actriz de telenovelas sobre el tiempo que ha acompañado a Gatica y a Castro durante su trayectoria como cineastas desde que eran universitarios.

"Le pedí (a Gatica) que cuando tuviera su primer largometraje en México me llevara con un papel aunque fuera pequeñito y Gatica me dijo: 'vas de la abuela', y yo encantada, feliz", dijo Verónica Castro quien da vida a una mujer mayor alejada del glamour que la define en la vida real. Como se recuerda, su carrera experimentó un segundo éxito con su participación en "La casa de las flores".

"La película es puro amor, es la ilusión de estar enamorado, hablamos del enamoramiento que es el momento más bello de todo el mundo", apuntó la artista acompañada del resto del elenco que lo conforman Jesús Zavala, Juan Carlos Viana Prieto y Ximena Romo.

SOBRE SU HIJO MICHELLE: "ES EL QUE ME CUIDA"

La actriz también señaló lo importante que es Michelle para ella, pues desde la muerte de su madre, Socorro Castro, el único que ha permanecido con ella ha sido él.

"Es el que me cuida, el que me lleva, es del que dependo prácticamente como ser humano, es el único que me quedó de mi familia, mi otro hijo (Cristian Castro) vive en Estados Unidos, está muy lejos, el que está más apegado a mí es Michelle", aseguró Verónica Castro.

Finalmente, aseguró sentirse muy contenta de haber sido parte de "Dime cuándo tú" que llegará a salas mexicanas el 25 de diciembre.

Además, la matriarca de la serie "La casa de las flores" (2018) expresó que pese a las adversidades que se vivieron durante el rodaje, que fue antes de la pandemia, el proyecto se mantuvo en pie y dejó más enseñanzas que nunca. (EFE)