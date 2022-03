Verónica Castro: "Tal vez sea la última película que haga en mi vida". | Fuente: Facebook | Verónica Castro Oficial

Verónica Castro es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, su fama internacional llegó gracias a su participación en "Los ricos también lloran" y "El derecho de nacer", grandes clásicos del mundo de las telenovelas. Hace poco también fue parte del elenco de la serie de Netflix "La casa de las flores", donde demostró por qué es considerada una de las leyendas de la actuación.

Actualmente, la actriz mexicana se encuentra promocionando su más reciente película, "Cuando sea joven", grabada hace más de tres años, pero que tuvo un retraso en su estreno debido a la pandemia de la COVID-19. En la cinta, Verónica Castro interpreta a una viuda de 70 años que siente ser una carga para su familia, de repente, un día recupera misteriosamente su apariencia física de cuando tenía 20 años.

PODRÍA SER SU ÚLTIMA PELÍCULA

En entrevista con Caras México, la intérprete aseguró que se siente feliz con la edad que tiene y las canas que ha dejado ahora en su cabello, algo que antes hubiera tenido que disimular. Por otro lado, también reveló que "Cuando sea joven" podría ser su última aparición en el cine.

"Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida", adelantó Verónica Castro.

SU RELACIÓN CON EL NÚMERO 70

Verónica Castro aprovechó esta entrevista para brindar algunos datos curiosos sobre su relación con el número 70, edad que actualmente tiene, y estableció que ha sido un símbolo muy importante a lo largo de su vida.

"El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años, se juntó con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970. Si habla Verónica, la artista, va a decir que todo está divino, espléndido y maravilloso, que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia", admitió.



La madre de Cristian Castro también reflexionó sobre si hay algo de lo que se arrepiente tanto en su vida personal como laboral. "Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos", comentó.

"Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada".



