Vicente Fernández evoluciona favorablemente y deja terapia intensiva. | Fuente: EFE

Vicente Fernández viene recuperándose de la fuerte caída que sufrió en uno de sus ranchos donde se lesionó las vértebras cervicales. Tras ingresar al hospital a inicios de agosto de este amo, se han reportado nuevos detalles sobre su estado de salud.

A través de las redes sociales, la familia del cantante mexicano publicó un comunicado en el que aseguran que el intérprete salió de terapia intensiva el 28 de octubre y está continuando su tratamiento en una habitación del hospital, es decir, está fuera de peligro.

“Don Vicente continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia de su rehabilitación. Su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere soporte en forma intermitente”, se lee en el mensaje firmado por sus médicos de cabecera.

Comunicado de la familia de Vicente Fernández donde revelan que el cantante evoluciona favorablemente. | Fuente: Instagram

Vicente Fernández padece del síndrome de Guillain-Barré

El icono de la música mexicana Vicente Fernández padece del síndrome de Guillain-Barré, según comunicó su hijo mayor en televisión a fines de agosto. Esta enfermedad es incurable y afecta al sistema inmunitario atacando el sistema nervioso.

En una entrevista con el programa Primer Impacto de Univisión, Vicente Fernández Jr. reveló que este mal está afectando la movilidad de su padre, pero ya está siendo tratado: “Afortunadamente lo detectaron muy a tiempo y ya tiene tratamiento”, contó.

Asimismo, resaltó que el síndrome de Guillain-Barré le fue detectado a Vicente Fernández en la última cirugía que tuvo. “Esa caída (la del pasado 6 de agosto) fue la razón por la que tuvo que someterse a la operación de las cervicales en la que se le detectó la enfermedad”, agregó.

Cabe resaltar que el intérprete de "Estos celos" permanece estable y ya está fuera de peligro, según los médicos. “Está despierto, consciente e interactúa con su familia”, comunicaron hace unos días.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.