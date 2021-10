El estado de salud del cantante mexicano Vicente Fernández es centro de especulaciones. | Fuente: EFE

El ranchero Vicente Fernández se encuentra en el centro de las especulaciones en México, después de ser hospitalizado más de una vez durante el 2021. Mientras un medio de comunicación azteca afirmó que el artista fue declarado con muerte cerebral, su familia salió a desmentir los reportes.

El famoso ‘Charro de Huentitán’ ha preocupado a sus seguidores luego de que se alejara de la esfera pública por problemas de salud. De acuerdo a la revista TV Notas, un reporte de la periodista Laura Palmer sostiene que el cantante tiene muerte cerebral, pero sus familiares no desean hacerlo oficial, ya que esperan un “milagro” de salvación.

La información también rebotó en el programa de espectáculos De primera mano, donde el conductor Gustavo Adolfo dio a conocer que hay pruebas de que Vicente Fernández sufrió muerte cerebral: “Hablé con ella y le digo ‘¿Laura qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’. Eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico”.

“Es el público quien merece la verdad, sé que a la familia Fernández le incomoda, pero el público quiere la veracidad de la información, un informe médico fehaciente, merecen la verdad. Lamento profundamente el diagnóstico médico, todo, todo está sustentado, absolutamente todo”, escribió Palmer en su perfil de Instagram.

¿Vicente Fernández tiene muerte cerebral? | Fuente: EFE

¿Qué dijo la familia de Vicente Fernández?

A través de las redes sociales, el hijo mayor de Vicente Fernández descartó las afirmaciones de la prensa sobre el estado de salud del intérprete de música ranchera. “Es muy triste ver inventar noticias cómo esta, totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre”, indicó Vicente Fernández Jr. tras compartir una captura del artículo de TV Notas.

“La seudoperiodista que firmó [Laura Palmer] y la revista TV Notas tendrá que demostrar la veracidad de su reportaje. ES UN ASCO QUE ENGAÑEN AL PÚBLICO DE TAL MANERA. Y lo sostengo junto con toda mi familia”, añadió sin entrar en mayores detalles sobre cómo se encuentra su padre actualmente.

Vicente Fernández padece del síndrome de Guillain-Barré

Se desconoce si Vicente Fernández volverá o no a presentarse ante su fiel público, ya que los diagnósticos médicos son reservados. Lo que sí se sabe es que, en agosto de este año, Fernández Jr. reveló que su padre sufre del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad incurable que afecta al sistema inmunitario atacando el sistema nervioso.



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.