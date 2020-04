Frida Sofía culpa a Alejandra Guzmán y a su expareja, Christian Estrada, de perder a su hijo. | Fuente: Composición

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, contó más detalles de la pelea con su madre e hizo fuertes declaraciones. La joven asegura que el aborto que tuvo estuvo relacionado con la traición de su ex pareja Christian Estrada con Guzmán.

La influencer confesó que se sintió afectada por verlos juntos y le dolió mucho haber perdido a su hijo: “Yo siempre quise a mí bebé, era lo que más quería en mi vida. Pero después de ver varias ocasiones en las cuales mi mamá y Estrada compartieron juntos en hoteles y en situaciones muy raras, pues no pude. No pude”.

Frida Sofía ya había comentado este tema en el programa “Ventaneando” el año pasado, sin embargo, después de la pelea que la revista TV Notas publicara hace unos días en su portada que Alejandra Guzmán le daba dinero, decidió contar su parte de la historia.

La joven no se guardó nada y en sus historias de Instagram, habló sobre la pérdida que había tenido. Confesó también que tomó una pastilla para abortar y contó su razón:

“Lo que sí sabe es que perdí a mi bebé, y digo que lo perdí porque, sí, me tomé una pastilla para abortar, pero pónganse en mi lugar, ¿qué hubieran hecho si ven al padre de su supuesto hijo abrazado ahí, llevándole mariachi a tu mamá?”, señaló.

Además, dio duras críticas sobre Alejandra Guzmán: “Mi mamá como para intoxicada, seguro ni se acuerda”. “Sí, sí se mete de todo, siempre ha sido así y no la juzgo porque dentro de sus adicciones no es ella y es muy triste porque ya ni la conozco”, agregó en sus declaraciones.

Sin embargo, Frida Sofía le pidió a los medios que confirmen sus notas y no anden levantando falsos: “No pueden creerle a Tv Novelas o TV Notas, ellos no son fuente confiable, mejor pregúntenme a mí”.