La artista estadounidense Billie Eilish conoció a una de sus más grandes fanáticas. | Fuente: AFP/Captura de pantalla

Un gran detalle. La famosa artista Billie Eilish sorprendió una fan británica de 16 años que cuida a tiempo completo de su madre y su hermano. La intérprete de “Bad guy” apareció durante la entrevista a la adolescente y compartió un tierno momento con ella.

Se trata de Marissa, una de las mayores fanáticas de la cantante de los centennials. Según cuentan en Capital FM, la madre de la joven envió un mensaje a la radio contando su complicado día a día. Ella cuida su madre, que sufre de diabetes, y de su hermano, quien tiene problemas de aprendizaje.

Mientras se daba la entrevista a la fanática de Billie Eilish, la ganadora del Grammy se escondió tras la puerta de la cabina escuchando toda su historia. De esta forma, el entrevistador le preguntó por qué le gustaba tanto la cantante de 18 años.

“Es muy inspiradora. Cuando tengo un día largo, voy a mi cuarto para acostarme en la cama y subo todo el volumen. No me importa si me quedo sorda por escucharla. He visto sus entrevistas, sé que ha tenido una vida difícil, especialmente lidiando con la fama. Somos personas muy distintas con vidas diferentes, pero puedo identificarme con ella muchísimo”, comentó.

En ese momento, Billie entró sin hacer ruido a la cabina para ubicarse detrás de Marissa, quien seguía hablando qué era lo que más admiraba de ella. “Actúa como ella misma, es muy relajada (…) Cuando está grabando algo o en el escenario, ella es feliz y sabe cómo expresarse y disfrutar”, dijo la joven fanática.

“¿Sabes que Billie Eilish está parada detrás de ti?”, preguntó el periodista, y recibió la sorpresa de la menor, quien se emocionó hasta las lágrimas de compartir unos momentos juntos a su cantante favorita. Ambas rieron juntas, y la joven artista aprovechó la cercanía para abrazarla.

“Estaba viendo la entrevista desde el otro cuarto. ¡No llores! Estaba abrazando a tu mamá. Hablas tan bien”, dijo la popular intérprete. Cuando se retomó la entrevista, la joven brindó un mensaje para todos los que se sienten solos.

“La vida es difícil, es tan difícil y tengo momentos en los que digo ‘no puedo hacer esto más’. Pero entonces no estás sola, puedes sentirlo en tu mente, está todo ahí”, agregó bajo la atenta mirada de Billie Eilish. “Puedo sentir que estoy sola ahora, pero hay cientos de personas afuera que sienten que están solos ahora mismo. No lo están”.