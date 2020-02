La joven artista Billie Eilish considera que su presentación en los Oscar 2020 fue una basura. | Fuente: AFP

No le gustó. Billie Eilish emitió una autocrítica tras su presentación en los Oscar 2020, donde cantó “Yesterday”, el conocido tema de The Beatles, durante el segmento In memoriam. La presencia de la cantante ganadora del Grammy en la gala fue bastante comentada por los espectadores.

La famosa centennial reveló que ese día estaba enferma y destruyó su performance especial, y calificó su presencia en el escenario como “basura”. Además, fue sincera al decir que los asistentes de la prestigiosa premiación de cine no son el tipo de gente con la que usualmente se relaciona.

“Estaba un poco enferma por toda la ceremonia, destruí esa presentación. Fue una basura. Los Oscar no son mi gente, no estoy acostumbrada a eso”, contó Billie Eilish en una entrevista para New Music Daily.

La intérprete de “bad guy” consideró que los Grammy no le provocaban tanto miedo, debido a que tuvo que cantar frente a personas que ya conocía o sabía de ellos por pertenecer a la misma industria. Asimismo, cuando el periodista preguntó a Eilish si el escenario era diferente a las premiaciones que asistió antes, su respuesta fue una rotunda afirmación.

“Al menos los Grammy no daban tanto miedo porque eran músicos. Y se sentía como mi gente, se sentía como, '¡Oh, mira, un grupo de artistas!' Y ya conocía a muchos de ellos y cuando los conocí ellos ya sabían de mí. Pero estas eran estrellas de cine. (El escenario) era totalmente diferente, y fue muy aterrador”, agregó.

BILLIE EILISH Y EL INTERNET

Ante la ola de bromas que se viralizaron en redes sociales por el gesto de Billie Eilish en los Oscar 2020, la artista estadounidense aseguró que evita entrar a Instagram para que los comentarios de los usuarios no la afecten.

“El problema es que casi todo es gracioso. Y creo que el problema ese ese, nadie se detiene porque es divertido, es como que nada por una broma”, sostuvo.