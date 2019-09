Chabelita, hija peruana de Isabel Pantoja, estrena su primer videoclip musical y recibe críticas | Fuente: Instagram

Chabelita, la hija peruana de la cantante española Isabel Pantoja, estrenó su primera canción. El videoclip de "Ahora estoy mejor", su primer tema, ya cuenta con 2 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

Las primeras críticas hacia el nuevo proyecto de Isa Pantoja es por la similitud de su ropa con el atuendo de látex que usó Britney Spears en "Ooops! I did it again".

Hace unos meses, el programa “Lazos de Sangre” decidió centrarse en la cantante Isabel Pantoja para conocer más de su trayectoria profesional y personal. Por ello contó con la colaboración de Isa Pantoja, conocida como Chabelita, quien mencionó lo que significó para ella que su madre estuviera en la cárcel, así como la relación con su hermano Kiko Rivera.

Chabelita Pantoja señaló que el no haber podido pasar más tiempo junto a su madre cuando era pequeña es algo que la ha marcado la vida. Además, reveló que son pocas oportunidades en que ambas han conversado de mujer a mujer.

“Me hubiera gustado pasar más tiempo con ella. Ahora que soy madre noto mucho más lo que no estuvo conmigo. Pocas veces hemos tenido una conversación de mujer a mujer y a veces noto esa falta de cariño”, dijo Isa Pantoja.

La hija de Isabel Pantoja reconoce que tanto ella como su madre tienen “carácter muy fuerte”. “Ella es una madre tradicional, sobreprotectora, preocupada. Nunca me dejó salir sola a ninguna parte”, comentó.

Uno de los golpes más duros para Chabelita fue cuando tuvo que ver que su madre tenía que ir a la cárcel. Y según sus declaraciones para el mencionado programa, ella cree que la cantante sufre de depresión desde la muerte de Francisco Rivera ‘Pquirri’.

“Pienso que está con depresión. Para mí, no es realmente feliz desde que murió Paco [Paquirri]. En Cantora parece que no ha pasado el tiempo. Siguen los mismos cuadros, las mismas fotos de él, los trofeos…tú pasas y parece que está por ahí. Siento su presencia”, sotuvo Chabelita Pantoja.