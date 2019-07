Isabel Pantoja reveló que Juan Gabriel le pidió matrimonio. | Fuente: Composición

Isabel Pantoja reveló uno de sus secretos mejor guardados: en 1987, Juan Gabriel le pidió matrimonio. La cantante española recordó con cariño al ‘Divo de Juárez’ y confesó que el recordado intérprete mexicano quiso casarse con ella. Sin embargo, ella no aceptó.

“Nunca he hablado de él. Para mí siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser ─junto con mi familia─ que más he querido en mi vida. Es cierto que me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía 4 años. Quería que yo fuese su esposa, conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos. Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente porque nuestra amistad era demasiado bonita”, comentó Isabel Pantoja, en el programa “Supervivientes” de Telecinco (España), aclarando los rumores de una relación sentimental entre ambos.

Además, la tonadillera sorprendió a los espectadores con un secreto sobre su gran amor 😍 https://t.co/xOqsa8pia2 — Supervivientes (@Supervivientes) 15 de julio de 2019

La cantante española admitió que, en algún momento, se arrepintió al decirle que no pues ─después de su esposo Francisco Rivera Pérez, fallecido en 1984─ Juan Gabriel fue la única persona que la comprendió tan bien.

"Muchas veces me he arrepentido de haberlo hecho, porque después de mi marido sé que jamás habría encontrado a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Yo lo aceptaba como era, sencillamente como era, un genio para la eternidad", añadió Isabel Pantoja ante la sorpresa del público.

La artista agradeció a su madre, pues ella fue quien se dio cuenta de su talento a los 7 años. “Soy artista gracias a mi madre, porque vio en mí las cualidades que tenía. Se lo debo a ella porque ha sido una madre ejemplar de la cual he aprendido todo lo que soy como mujer, madre, hija, amiga y gracias a que le hice caso absolutamente en todo", recalcó la cantante.