La cremación de José José y sus homenajes en México se posponen dos días más | Fuente: Instagram

Los restos de José José aún no pueden llegar a México para recibir los homenajes de sus fanáticos a causa de una nueva pelea entre sus hijos mayores José Joel y Marysol- y su hija menor Sarita. A 10 días de su muerte, la cremación de José José fue pospuesta dos días luego de que sus hijos mayores interpusieran, a través de sus abogados, un recurso legal llamado “medida precautoria de no incineración”, para evitar que se cremen los restos de su fallecido padre a fin de lograr que su cuerpo sea llevado a México para los homenajes.



"Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando, se ha logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo de nuestro padre José José. Les mantendremos informados, gracias por su apoyo", escribieron José Joel y Marysol en sus redes sociales.

En entrevista con "Despierta América", el primogénito del 'Principe de la canción' explicó que al inicio de las conversaciones con su hermana menor, la incineración no estaba contemplada.

"Así logramos un acuerdo, por la unión familiar. El cuerpo de mi padre iba a ir a México para los homenajes e iba a ser enterrado allá, en su país. Salimos al público, los tres, agradecimos y listo. Al día siguiente, la señora (Sara, esposa de José José) cambió de opinión. A nosotros se nos hace una falta de respeto que se tenga esperando al Gobierno de México, a toda una nación, a los fans, a los medios, a todos, esperando a ver qué se le ocurre a la señora", dijo.





La cremación de José José y sus homenajes en México se posponen dos días más | Fuente: Instagram/ Despierta América

LE DICEN NO A LA CREMACIÓN



"Lo único que queremos es poder llevarnos el cuerpo íntegro de mi padre para que lo velen en México, para que lo honren, para que se pueda lograr lo que todo el mundo quiere (que sea enterrado en México). México clama a José José, sus hijos, su público, los medios, no entiendo porque esta gente no acaba de entender, la gente que está detrás de Sara le haga entender", dijo José Joel.

El domingo, y después del homenaje público que se le hizo a José José en la pequeña Cuba, en Miami, el féretro del 'Príncipe de la canción' salió del recinto acompañado de los gritos de sus fanáticos que pedían sea llevado a México.



Las últimas informaciones que se tenían sobre los funerales de José José relataban que su cuerpo sería incinerado y la mitad serían llevados a México para los homenajes que se alistan, pese a que en un inicio se hablaba de que el cantante sería enterrado junto a su madre, Margarita Ortiz, en Ciudad de México.



LA BÚSQUEDA

Ese mismo día, José Joel y Marysol viajaron a Miami para despedirse de su padre, aunque no han logrado verlo por lo que denunciaron ante la policía de Miami para que les ayudaran a dar con el cuerpo de su papá.



El origen del conflicto entre los hermanos inició en 2018 cuando Sara Sosa se llevó a su padre a vivir a Miami, sin el consentimiento de sus hijos mayores y otros familiares, luego de ser diagnosticado con cáncer de páncreas, padecimiento que terminó con su vida.



Este día, en una conferencia de prensa en Miami, José Joel y Marysol informaron que se reunirán por la noche con Sara para conocer dónde está el cuerpo de su padre.



"No hemos sabido nada y seguimos sin saber nada", dijo el hijo mayor del cantante, quien acusó a Sara, su media hermana, de no haber atendido a su padre y de tenerlo en pésimas condiciones en los últimos meses. Con información de EFE.