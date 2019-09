Verónica Castro: Conductora mexicana afirma que se casó con la actriz hace 20 años y pide que la desmienta | Fuente: Netflix

Una revelación que ha causado asombro: la famosa conductora de televisión mexicana Yolanda Andrade afirmó que se casó con la actriz Verónica Castro hace 20 años, en una ceremonia simbólica realizada en Ámsterdam.

"A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea (telefónica), 'Vero', ¿nos escuchas? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", dijo la conductora a Javier Poza, durante una entrevista en Radio Fórmula.

"Fue un bello momento de nuestras vidas, no tiene nada de malo, así fue, ¿verdad que nos amábamos tanto? [...] Hubo mucho amor aunque no existe un documento legal que lo pruebe. [...] No es broma casarte. Es un acto de amor. Fue simbólico. No hubo nada legal", dijo Andrade.

Además, Andrade habló sobre Christian y Michel, hijos de la actriz. "Fui madrastra de dos, todo lo que yo te diga a ti, Javier Poza, es cierto. Yo puedo bromear, pero todo es cierto", finalizó.

"LA CASA DE LAS FLORES"

La producción de la popular serie mexicana “La casa de las flores” realizó una campaña en redes sociales para anunciar la muerte de Virginia de la Mora, personaje interpretado por la actriz Verónica Castro.

“Estaremos velando a mi mamá en la florería esta noche a las 20:00 hrs. Agradecemos a todos por sus mensajes y cariño”, se lee en la cuenta oficial del programa.

A través de un video que recordaba los mejores momentos de “la Virgin” y varios tuits de Manolo Caro, director de la serie, se comunicó a los fanáticos el fallecimiento del personaje de Verónica Castro, una decisión que no fue bien tomada por el público y que Caro tuvo que defender luego en otro de sus tuits.

“Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!”, escribió en su cuenta de Twitter.