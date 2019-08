Manolo Caro y Verónica Castro | Fuente: Instagram

Luego de realizar una campaña en redes sociales para revelar al público la fatídica muerte de Virginia de la Mora, uno de los personajes más emblemáticos de “La Casa de las Flores”, las críticas no han tardado en llegar.

Y es que los fanáticos de la serie esperaban una segunda temporada junto a la dramática Virginia de la Mora, un personaje que se ganó la gracia del público por las ocurrencias que tenía para sacar adelante a su familia y las tantas escondidas para irse a fumar marihuana.

Sin embargo, como director de la serie, Manolo Caro ha tenido que defender la decisión tomada y explicar cuáles fueron las razones de la salida de Verónica Castro de la original serie.



“Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, recalcó que aunque la actriz y los productores de la serie no terminaron por llegar a un acuerdo, él mantiene un cariño intacto por actriz de “Los ricos también lloran”.

Cabe recordar que, a pocas semanas del estreno de la segunda temporada, Castro también se ha pronunciado sobre su estrepitosa salida. "Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. ya sabes que así soy yo", contó la actriz a la periodista Pati Chapoy.