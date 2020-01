Will Smith y Martin Lawrence se encuentran en la gira promocional de la película de "Bad Boys for Life". | Fuente: Instagram

Will Smith y Martin Lawrence estuvieron en el programa mexicano “Un Nuevo Día” donde sorprendieron a más de uno con su peculiar carisma y talento.

El esposo de Jada Pinkett demostró su pasión por la cultura de ese país al cantar el tema de su nueva película “Bad Boys for Life” en versión mariachi.

Los actores se encuentran en México para promocionar el film ya que además cuenta con la presencia de dos mexicanas como Paola Nuñez y Kate del Castillo, actrices que trabajaron juntas en la telenovela “La Reina del Sur”.

Will Smith no solo cautivó al público latino por su gran interpretación al hacer de mariachi sino de la intención que tiene de manejar el idioma español. En el programa matutino, el actor confesó que siempre lo quiso aprender ya que considera que es bueno saber más de una lengua.

"Bad Boys for Life" es el título de la tercera película de la saga "Bad Boys" y está previsto que llegue a los cines en enero de 2020, donde él y Martin Lawrence interpretan a dos peculiares policías de Miami en Estados Unidos.

El director Michael Bay, conocido por ser un maestro del cine de acción más espectacular, dio forma a "Bad Boys" (1995) y "Bad Boys II" (2003). La tercera entrega, en cambio, contará con Adil El Arbi y Bilall Fallah como realizadores.

El medio "Variety" confirmó que Nicky Jam, artista de ascendencia dominicana y puertorriqueña, también formará parte de un elenco en el que también aparecen Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio y DJ Khaled.

No es la primera vez que el cantante de “Yo no soy tu marido” y Will Smith trabajan juntos ya que ambos interpretaron, junto a Era Istrefi, la canción "Live it Up", tema oficial para el Mundial de Rusia.