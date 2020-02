Adam Levine tuvo palabras ofensivas para Viña del Mar luego de su presentación con Maroon 5. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Javier Torres

El último jueves, la quinta jornada del Festival Viña del Mar 2020 tuvo lugar sobre el escenario de la Quinta Vergara a la banda Maroon 5. Su presentación creó altas expectativas en el público, pero una parte de los asistentes quedaron decepcionados.

Uno de los aspectos más criticados fue la falta de energía del vocalista Adam Levine sobre el escenario. Al parecer, él mismo pudo notar estos ataques, pues al terminar su recital y dirigirse a los camerinos, soltó un par de calificativos ofensivos contra Viña del Mar y la concurrencia.

“Maldita ciudad” e “Imbéciles”, se le oyó decir al frontman del grupo, según lograron captar las cámaras de programa chileno “Bienvenidos”. Además, en su retirada, no desaprovechó en criticar la organización del encuentro musical.

“Esto es un programa de televisión… no un concierto”, se le escuchó a Levine manifiestamente enojado. “No es posible”, agregó.

¿POR QUÉ FUE CRITICADA SU PRESENTACIÓN?

Aunque el experimento de colar a unos chicos de California en medio del considerado mayor evento de música latina del mundo podría haber salido muy mal, al final los Maroon 5 cubrieron las expectativas a su paso por el Festival de Viña del Mar, pero sin poner demasiado esfuerzo.



No. Adam Levine no se quitó la camiseta —como acostumbra a hacer en muchos de sus conciertos—, ya sea porque no le dio tiempo —el recital en la ciudad chilena duró poco más de una hora—, por el frío de la noche o directamente porque no quiso.



La conexión con el 'monstruo', popular nombre por el que se conoce a los espectadores del anfiteatro de la Quinta Vergara, no fue ni la que consiguió Ricky Martin el domingo, ni Pablo Alborán el miércoles, ni seguramente la que logrará el reguetonero Ozuna el 28 de febrero, en la última noche de la 61° edición del festival.



Salvo algún tímido comentario a su expectante público, Levine estuvo frío y no puso mucho empeño en ganarse a nadie, y esto y su voz fueron objeto de cuestionamiento y de multitud de críticas en las redes sociales, principalmente entre las miles de personas que siguen el espectáculo por televisión.



Poco antes de las 10 y cuarto de la noche, con el suficiente retraso como para colmar la paciencia del implacable público del festival chileno, los primeros acordes de la intro, con solo de guitarra incluido, empezaron a sonar.