Exjugador del Real Madrid había anunciado el nacimiento de su hija, pero luego descubrió que no era el padre

El exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Shakhtar Donetsk, Vinícius Tobias, se encuentra en el centro de un caso mediático por un asunto personal. El deportista había anunciado el nacimiento de su hija, fruto de su relación con la influencer Ingrid Lima; sin embargo, la noticia dio un giro sorpresivo cuando se reveló que el jugador no era el padre biológico de la niña.

La relación entre Vinícius e Ingrid, de acuerdo con el portal Leo Dias, estuvo marcada por episodios de infidelidad, lo que derivó a una situación de incertidumbre sobre la paternidad.

Antes de conocer la verdad Vinícius Tobias llegó a tatuarse el nombre de la menor, tal como había mostrado en algunas fotos que compartió en sus redes sociales.

En medio de la polémica, Ingrid decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram, dejando en claro que ya no están juntos desde hace tiempo.

Vinícius Tobias anunció que iba a ser padre, se tatuó el nombre de su hija, pero descubrió que no era es suyoFuente: Instagram: Vinícius Tobias

¿Qué dijo Ingrid Lima en su comunicado?

Cansada de los rumores que han circulado a nivel mundial sobre la noticia, Ingrid Lima decidió romper su silencio y aclarar la controversia en torno a su relación con Vinícius Tobias.

"Vengo a dar una declaración sobre algo que ya se está volviendo molesto y, lamentablemente, tengo que darles una explicación. No es que deba estar haciendo esto, todo lo contrario, pero en internet dejé de ser una persona normal y me convertí en una figura pública", comenzó.

"Podría venir aquí y explicar detalle por detalle, foto por foto de cómo empezó todo esto, pero no es mi intención perjudicar a nadie", advirtió. "Como ya todos saben, Vinícius y yo no estamos juntos desde hace bastante tiempo y, en esas idas y vueltas, yo me involucré con una persona, él también, ambos seguimos con nuestras vidas".

"En medio de todo esto llegó Maitê. Decidimos hacer una prueba de ADN, y Maitê no es hija de Vinícius. Les pido de corazón que dejen de atacarlo, yo le pedí que no asistiera al parto y que no publicara nada sobre Maitê hasta que salieran los resultados del examen. Vinícius y yo nos sentamos, hablamos y resolvimos todo de manera amigable. Le deseo lo mejor del mundo y que ambos podamos seguir con nuestras vidas en paz", concluyó.

Hasta ahora, el deportista brasileño no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

