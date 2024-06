Oliver Sonne presenta a su novia Isabella Taulund y confiesa: 'Ella es una gran parte de mi vida'"

El futbolista danés convertido en ídolo peruano, Oliver Sonne, ha venido cautivando a la afición desde que se unió a la Selección Peruana de Fútbol en octubre de 2023. Sin embargo, detrás de su habilidad en el campo, hay una historia de amor que ha permanecido en las sombras hasta ahora: su relación de siete años con Isabella Taulund, a quien describe como "una gran parte" de su vida.



Oliver ha decidido abrir su corazón y compartir por primera vez detalles sobre su pareja, una deportista a quien conoció siendo apenas un adolescente de 16 años. En una entrevista con el podcast Sin Cassette, Sonne reveló lo importante que ha sido el apoyo incondicional de Isabella durante su transición a Perú y cuáles son los planes que tienen a futuro.



"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo". comentó. Continuó diciendo: "Ella detuvo su carrera en Copenhague, se mudó aquí conmigo y por eso la respeto mucho".

Oliver Sonne y Isabella Taulund llevan una relación de siete años.Fuente: Instagram: @isabellataulund

¿Qué planes tienen Oliver Sonne y su pareja Isabella Taulund?

Aunque han compartido momentos juntos en redes sociales, esta es la primera vez que aparecen frente a las cámaras hablando abiertamente sobre su relación. Oliver expresó su admiración por Isabella y su compromiso con su futuro en pareja: "Creo que por los próximos 10 años, mis objetivos ocuparán gran parte de nuestra vida. Y cuando termine de jugar fútbol, será tiempo de que ella brille".



Isabella Taulund, quien detuvo su carrera en Copenhague para acompañar a Oliver en esta nueva etapa, también se sinceró sobre la atención mediática que rodea a su pareja: "Tanta gente mirando a mi enamorado, es una locura. No estoy acostumbrada a eso".



Ambos tienen sus metas planificadas para los próximos años. Sin embargo, Oliver reconoce que su carrera deportiva puede eclipsar temporalmente los proyectos de Isabella. "Creo que cuando tenga 35 y mi carrera se haya acabado, será momento para ser el enamorado que la apoye y hacer las cosas que ella quiere", comentó.

