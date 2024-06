"¿Quién es ese hombre?": Oliver Sonne celebra su debut oficial con Perú al ritmo de 'Pasión de Gavilanes' [VIDEO]

La Selección Peruana inició su participación en la Copa América 2024 enfrentándose a Chile en el AT&T Stadium de Estados Unidos. Bajo la dirección del técnico uruguayo Jorge Fossati, la ‘Bicolor’ logró un empate 0-0, resultado que mantiene sus esperanzas de clasificar a la siguiente fase.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue el debut oficial del lateral peruano Oliver Sonne, quien cumplió uno de sus mayores sueños, luego de representar al Perú en un torneo de esta envergadura. Anteriormente, había jugado por Perú, pero en encuentros amistosos.

Tras el partido contra Chile, el futbolista nacido en Dinamarca utilizó sus redes sociales para compartir su entusiasmo con una singular publicación en su cuenta de Instagram.

Oliver Sonne comparte un video de su debut oficial con el fondo musical de Pasión de Gavilanes

Se trata de un video que muestra el instante en que Oliver Sonne recibe las instrucciones del entrenador Fossati antes de reemplazar a Andy Polo en la cancha. Lo curioso del clip es que está acompañado por la canción Fiera inquieta (Quién es ese hombre), fondo musical popularizado por la telenovela Pasión de Gavilanes.

El contenido fue inicialmente compartido por la cuenta del club de fans de Oliver Sonne; ante este regalo, el jugador no dudó en replicar este gesto en su honor, el cual rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"Muy feliz por mi debut oficial. Muchas gracias por el enorme apoyo. ¡Esperamos con ansias el próximo partido! Arriba Perú", expresó Sonne en otra publicación, demostrando su gratitud y emoción por el apoyo recibido.

Oliver Sonne debuta oficialmente con la selección peruana en la Copa América 2024. | Fuente: Instagram: Oliver Sonne / Fans Oliver Sonne

Oliver Sonne presenta a su novia Isabella Taulund

Oliver Sonne ha venido cautivando a la afición desde que se unió a la Selección Peruana, en octubre de 2023. Sin embargo, detrás de su habilidad en el campo, hay una historia de amor que ha permanecido en las sombras hasta ahora: su relación de siete años con Isabella Taulund, a quien describe como "una gran parte" de su vida.

Oliver decidió abrir su corazón y compartir por primera vez detalles sobre su pareja, una deportista a quien conoció siendo apenas un adolescente de 16 años. En una entrevista con el podcast Sin Cassette, Sonne reveló lo importante que ha sido el apoyo incondicional de Isabella durante su transición a Perú y cuáles son los planes que tienen a futuro.



"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo". comentó. Continuó diciendo: "Ella detuvo su carrera en Copenhague, se mudó aquí conmigo y por eso la respeto mucho".

Isabella Taulund, también se sinceró sobre la atención mediática que rodea a su pareja: "Tanta gente mirando a mi enamorado, es una locura. No estoy acostumbrada a eso".

Ambos tienen sus metas planificadas para los próximos años. Sin embargo, Oliver reconoce que su carrera deportiva puede eclipsar temporalmente los proyectos de Isabella. "Creo que cuando tenga 35 y mi carrera se haya acabado, será momento para ser el enamorado que la apoye y hacer las cosas que ella quiere", comentó.

Oliver Sonne presenta a su novia Isabella TaulundFuente: Instagram: Oliver Sonne

