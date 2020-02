Cheryl Sanders, actriz de doblaje de "Volver al Futuro", falleció en tiroteo. | Fuente: Twitter

La actriz de doblaje, Cheryl Sanders, de 59 años, murió junto a su esposo Robert Redd Sanders en una confrontación armada en la casa de su exmarido, Robert Lindsey Duncan.

De acuerdo con las autoridades, Redd se acercó a Lindsey con la intención de disparar ya que cuando lo vio en su auto, no dudó en acercarse y comenzar con el tiroteo. Al notar esta situación, Cheryl se sumó a la balacera.

No obstante, el último viernes, Duncan y su actual esposa, Molly, comentaron para el New York Daily News que fueron “emboscados” por su expareja: “Nos tomaron desprevenidos. No dijeron nada y comenzaron a dispararnos”.

Robert Lindsey Duncan aseguró que salió de su casa con Molly y se dirigían a desayunar cuando de pronto, Redd se acercó con una capucha, una máscara y disparó. Luego de responder al tiroteo, dijo lo siguiente: "Lo que sucedió después de eso fue instinto. No fui yo. Fue instinto".

Muere la doble de acción Cheryl Sanders en un tiroteo. Hizo de doble para Jessica Alba, Rene Russo y más actrices https://t.co/g03eZglI7d pic.twitter.com/1hiaY7Am2l — eCartelera cine (@ecartelera) February 15, 2020

En su declaración también agregó que no cree que el motivo de su atentado haya sido por los gastos de la universidad de sus hijas con Cheryl Sanders. "¿Con dos armas? ¿Con múltiples cartuchos que fueron cargados? Todos los detalles de la investigación saldrán a la luz”, aseguró.

En medio de toda esta pelea, la actriz de doblaje y su esposo fallecieron. Hasta el momento no se sabe el motivo por el que llevó a atacar a su expareja pero las autoridades de Ohio están trabajando en ello.

Cheryl Sanders trabajó como doble para reconocidas actrices de Hollywood como Nicole Kidman, Jessica Alba, Brooke Shields, Rene Russo y Kathleen Turner.

Sin embargo, en una de sus escenas riesgosas de “Volver al futuro”, le salió mal una acrobacia y se fracturó la cara, la mano y el brazo derecho. Después de este accidente tuvo que dejar su carrera a un lado y mantenía una vida saludable.