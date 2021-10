Wanda Nara, Mauro Icardi y 'La China' Suárez: ¿Qué se sabe sobre esta polémica hasta el momento? | Fuente: Composición

Wanda Nara y Mauro Icardi están envueltos en la polémica, causando un revuelo en el mundo del espectáculo argentino. Lo que se sabe hasta el momento es que la pareja habría decidido poner fin a su matrimonio debido a una supuesta infidelidad del futbolista del PSG de Francia con la actriz argentina María Eugenia 'China' Suárez.

Los periodistas han catalogado este caso como una telenovela, debido a que son muchas las personas que están involucradas en este caso. Recordemos que la pareja inició una relación en el 2013. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la polémica que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y 'La China' Suárez.

¿Cómo se conocieron Wanda Nara y Mauro Icardi?

Wanda Nara y Mauro Icardi se conocieron gracias al exesposo de la influencer argentina, el futbolista Maxi López. Ambos jugadores fueron parte del equipo U.C Sampdoria de Italia y fue así que nació la amistad entre los tres.

Poco a poco, Icardi se convirtió en una persona cerca a Nara e incluso se volvió su paño de lágrimas, ya que la argentina siempre le contaba sobre las infidelidades de su esposo. Debido a la estrecha relación que formaron, nació el amor entre ellos.

En 2013, Wanda Nara terminó con Maxi López e inició una relación amorosa con Mauro Icard, casándose en 2015. A los ocho meses, llegó su primera hija llamada Francesca, luego la pequeña Isabella. Además, el jugador siempre mostró tener una excelente relación con Valentino, Benedicto y Constantino, los tres hijos mayores de la argentina, hijos de López.

Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿el fin de su matrimonio?

Wanda Nara y Mauro Icardi se habían convertido en una de las parejas más estables del medio argentino; sin embargo, siete añosdespués, Wanda habría decidido terminar con su matrimonio luego de encontrar unos mensajes muy comprometedores entre el jugador del PSG de Francia con la 'China' Suárez.

Mientras que los rumores se hacían cada vez más fuertes, Wanda Nara terminó por sepultar el asunto con un polémico mensaje en sus redes sociales: “Otra familia más que te cargaste por z....”. De acuerdo a los programas de farándula argentinos, esa fue una clara indirecta a la 'China’ Suárez.

¿Cómo se conocieron Mauro Icardi y 'La China' Suárez?

La actriz María Eugenia Suárez es una de las más reconocidas de Argentina. Ahora se encuentra en España grabando una nueva serie al lado de Álvaro Morte. La también modelo habría contactado a Mauro Icardi a través de las redes sociales y le habría hecho llegar su número de esta forma.

Es así que habrían iniciado las conversaciones entre ellos. Pero no solo se habrían tratado de mensajes por Telegram, como comentaron los programas argentinos, sino también, llamadas telefónicas.



Los mensajes entre Mauro Icardi y 'La China´Suárez

Diversos medios de espectáculos argentinos y españoles han indicado que Mauro Icardi y la 'China' Suárez se comunicaban por Telegram, pero además de chatear también mantenían conversaciones telefónicas.

De acuerdo con esas fuentes, en uno de los chats que encontró Wanda, la actriz le expresó al jugador del PSG sus ganas de tener un encuentro a escondidas.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la 'China' en uno de los mensajes que descubrió Wanda. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación.

Tras estos mensajes, Wanda decidió irse de la casa que compartía con el jugador, así que viajó a Milán junto a sus cinco hijos. Sin embargo, Icardi fue por ellos y regresaron a Paris para tratar de solucionar las cosas.

¿Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi?

Muchos medios argentinos han señalado que Wanda Nara le habría pedido el divorcio a Mauro Icardi. El jugador se encontraría deprimido por todo lo que ha sucedido y hasta habría indicado a su club que no iba a entrenar más hasta que su esposa lo perdone.

La argentina ahora se cataloga como soltera y está al lado de sus hijos sobreponiéndose de esta difícil decisión. Pero nada es concreto, muchos dicen que ellos volverían a darse una oportunidad, solo queda esperar para saber que sucederá.

La 'China' Suárez y sus polémicas

María Eugenia 'China' Suárez ya ha estado envuelta en otras polémicas. En el año 2015, protagonizó un conflicto en medio del romance entre Benjamín Vicuña y Carola 'Pampita' Ardohain.

La 'China’ fue acusada por 'Pampita' de entrometerse en su matrimonio, quien aseguró que encontró a Benjamín y a Eugenia al interior de un motorhome. Como se recuerda, ambos eran protagonistas de la película "El Hilo Hojo". Pese a que la 'China’ negó, al tiempo Benjamín estableció un romance con la actriz.

La 'China' Suárez habla sobre la polémica

La actriz María Eugenia Suárez ha sido señalada como la manzana de la discordia entre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. De acuerdo a lo que le señaló un amigo de Suárez a MDZ Online, la ex pareja de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", aseguró la actriz, en diálogo con una persona de su confianza.

"No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo Wanda e Icardi: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".