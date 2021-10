Wanda Nara reveló que firmó un acuerdo de divorcio con Mauro Icardi, sin embargo, decidieron darse una nueva oportunidad. | Fuente: Instagram/ Wanda Nara

Después de la polémica que se generó entre Wanda Nara, Mauro Icardo e involucró a la 'China' Suárez, la pareja ha reafirmado su amor y prueba de esto es que a través de las redes sociales enviaron un comunicado informando que había decidido darse una oportunidad más.

En este comunicado que envío, la también representante del jugador del PSG contó que ambos llegaron a un acuerdo de divorcio; sin embargo, una carta de Mauro habría hecho cambiar las cosas y Wanda decidió darle una nueva oportunidad al futbolista.

Por esta razón es que la argentina decidió gritar a los cuatro vientos que estaban dispuestos a superar esta situación, así que en su instagram publicó una foto de los dos abrazados en actitud cariñosa y a punto de darse un beso. La imagen estuvo acompañada de un sentido mensaje de amor.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio", comienza escribiendo Wanda Nara. "Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", continúa la argentina.

"Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi'. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él", expresó Wanda Nara.

"Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi", termina la agente del jugador argentino.

Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes y me gustan de los fans de la pareja que les han felicitado por decidir superar este difícil momento y seguir adelante con su familia.

Wanda Nara y Mauro Icardi han decidido darse una segunda oportunidad para seguir adelante con su amor y su familia. | Fuente: Instagram / Wanda Nara

Mauro Icardi pide disculpas a su club por polémica

El delantero argentino se Mauro Icardi reincorporó a las prácticas del París Saint Germain (PSG) luego de ausentarse desde el domingo, día que recibió permiso del entrenador Mauricio Pochettino en medio de una crisis familiar.

Le Parisien y RMC detallan que antes del inicio de las prácticas, Icardi se disculpó con la dirigencia, el DT Pochettino y sus compañeros. Se espera que en breve el PSG se pronuncie sobre la situación del jugador. Se habla de una multa económica.

