La cadena de televisión estadounidense ABC suspendió a la actriz y presentadora Whoopi Goldberg de su programa 'The View' por un comentario en que negó que el Holocausto tuviera una motivación racial.

En un comunicado, la presidenta de ABC News, Kim Godwin, anunció la suspensión con carácter inmediato y durante dos semanas por los "comentarios erróneos y dolientes" de Goldberg.

¿CUALES FUERON LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE WHOOPI GOLDBERG?

El último lunes, durante una conversación en su programa, Goldberg, afroamericana, negó que el Holocausto tuviera que ver con la raza de los judíos al considerar que se trató de personas blancas matando a otras personas blancas.

"Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos", dijo Goldberg en el programa.





OFRECIÓ DISCULPAS

Ese mismo día por la tarde, la actriz se disculpó en Twitter e indicó que el Holocausto sí tuvo una motivación racial porque los nazis consideraban a los judíos una raza distinta e inferior.

La presidenta de ABC News reconoció la disculpa de Goldberg, pero dijo haberle pedido que se tomase tiempo para "reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios".

