La actriz Whoopi Goldberg afirma haber estado a punto de morir por neumonía | Fuente: EFE

La actriz y presentadora de televisión Whoopi Goldberg aseguró haber estado a punto de morir por neumonía y septicemia, tras varias semanas apartada de las cámaras del show matutino que presenta en la cadena estadounidense ABC: "Estoy bien, no estoy muerta".



"Estuve muy, muy a punto de dejar la Tierra. La buena noticia es que no lo hice", aseguró en un video retransmitido por su programa "The View", en el cual lleva sin aparecer más de un mes por los problemas de salud de los cuales se está recuperando.



La reconocida actriz de "Sister Act" explicó que había padecido una neumonía en ambos pulmones y una septicemia -una infección en el torrente sanguíneo- y agradeció a todos sus "buenos deseos y las cosas maravillosas" que sus fans le han hecho llegar.



"Incluso los que no son grandes seguidores han dicho cosas buenas de mí. Todos sabemos que eso va a cambiar en cuanto vuelva pero, de momento, es genial", aseguró la ganadora de un Oscar en 1990 por la película "Ghost".



Dirigiéndose a las copresentadoras del programa, Goldberg aseguró estar ansiosa por volverlas a ver: "Esto ha sido interesante y les contaré todo cuando estemos todas en la mesa", dijo la nativa de Nueva York.

La actriz Whoopi Goldberg afirma haber estado a punto de morir por neumonía | Fuente: Composición

Su desaparición al frente del programa coincidió con la cercanía de la gala de los Oscar que no contó con presentador por primera vez en décadas.



Entonces comenzaron los rumores de que Goldberg, de 63 años de edad, podría haber sido fichada como maestra de ceremonias de los premios de la Academia, algo que ya hizo en cuatro ocasiones: 1994, 1996, 1999 y 2002, todas ellas alabadas por la crítica.



De hecho, la actriz obtuvo un premio OFTA (Premios Online de Televisión y Cine) como "mejor presentadora de un especial de música, comedia o variedades" por su labor al frente de los premios en 1999.



Goldberg lleva desde 2007 como copresentadora del programa "The View", en la cadena ABC, un formato de entrevistas con varias presentadoras que ha sido copiado en otros países del mundo. EFE