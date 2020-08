“El príncipe del rap” vuelve con nueva serie: será un drama y Will Smith está en el proyecto. | Fuente: Instagram

Will Smith se ha mantenido activo a través de sus redes sociales por el confinamiento tras la pandemia de la COVID-19, sin embargo, eso no quiso decir que pararía sus proyectos. El actor aseguró que está trabajando en el reboot de “El príncipe del rap” o “The Fresh Prince of Bel-Air”, por su título en español.

Esta serie cómica fue muy famosa en los 90s y se convirtió en uno de los favoritos para los jóvenes de esa época. Por ese motivo, Smith está trabajando con el cineasta Morgan Cooper para hacer un drama televisivo.

La idea original se basa en Will Smith, un joven de Filadelfia que tiene altercados con la pandilla de su barrio por lo que su madre lo manda a Bel-Air a la casa de su hermana, con el fin de que madure y vaya por el buen camino.

Si bien no se seguirá en la línea de la comicidad, la serie que llevará por nombre “Bel-Air”, ha sido planeada desde hace cinco años y generó revuelo cuando Cooper subió un trailer mostrando cómo el joven se mete en problemas con la policía y va a vivir a la casa de sus tíos, sin embargo, el tono es dramático.

Las plataformas de Peacock, HBO Max y Netflix están interesados en el proyecto por lo que cualquiera de estos tres podría transmitirlo. No obstante, sería un gran logro para HBO ya que cuenta con los derechos de “El príncipe del rap”.

Asimismo, Peacock, que es el streaming de la cadena NBC Universal, fue la responsable de darle vida en los años 90. Por otro lado, Netflix es el que tiene mayor cantidad de suscriptores. Cada uno tiene un punto a favor y hasta el momento no se sabe cuál de ellas será la afortunada de tenerla.

La trama de “Bel-Air” se basará en problemas sociales, racismo, bullying y más temas que según asegura Smith, son necesarios abarcar para crear conciencia.